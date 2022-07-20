Türkiye taraftarlık raporu açıklandı: Galatasaray 60 ilde birinci

com tarafından Türkiye taraftarlık raporu açıklandı. Anket sonucuna göre Galatasaray taraftar sayısında 60 ilde birinci oldu.

Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. İşte anketten öne çıkan bazı sonuçlar;

Türkiye'nin 81 ilinden 50 bine yakın futbolseverin katıldığı Socios.com Taraftarlık Anketi'nde “Taraftar olduğunuz takım hangisi?” sorusuna verilen yanıtlar arasında “Galatasaray” ilk sırada yer aldı. 81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilik ile Fenerbahçe takip etti.

Yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

Trabzon'dan sonra şehrin futbol takımını yüzde 36,03 oranla destekleyen Eskişehirsporlular Eskişehir ilinde birinci olurken, yüzde 34,20 oran ile Sivasspor taraftarları Sivas ilinde birinciliği kimseye kaptırmadı. 4 büyüklerden Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır'da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray'ın önünde yer alarak, yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

İstanbul'da Galatasaray, İzmir'de Fenerbahçe lider

Türkiye'nin birçok ilinde taraftarlık oranlarıyla da kendini gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette, İstanbul ilinde yüzde 38,9 oranla Galatasaray birinci olurken, İzmir'de yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe birinci oldu. Taraftarların yarısı takım tercihlerinde kimsenin etkisi altında kalmadığını belirtti.

Ankete katılan taraftarlar arasında “Takım tutma tercihinizi hangi faktörler etkiledi?” sorusuna taraftarların yarısı “Hiç kimse” yanıtı verdi. Taraftarların yüzde 29,4'u takım tutma tercihlerinde aile içindeki bireylerin etkili olduğunu işaretlerken, arkadaş çevresi diyenler yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

En fazla üniversite mezunu Trabzonsporlu taraftarlar arasında

50 bine yakın taraftar arasında yüzde 39'luk oranla ‘üniversite mezunu' olanlar en fazla yüzdesel çoğunluğa sahipken, ‘lise mezunu' olanların oranı ise yüzde 32 ile ikinci sırada yer aldı. 4 Büyükler arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3 ‘üniversite mezunu' oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

En fanatik Trabzonsporlular

Ankete katılan taraftarlar arasında “Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65,6'sı 5'i işaretleyerek “Gerçek bir taraftar” olduğunu vurgularken, 4 büyükler arasında 5 puanı en fazla oranda işaretleyenler yüzde 70,9 oranla Trabzonsporlu taraftarlar oldu. Bordo-mavilileri yüzde 65,9 ile Galatasaraylı taraftarlar takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar yüzde 65,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Taraftarlık seviyelerine 1-5 arasındaki puanlamada 5 veren Beşiktaşlıların oranı ise yüzde 63,7 olarak araştırma raporu sonuçlarına yansıdı.

En çok takip edilen sosyal medya platformu Twitter oldu

Futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu arasında Twitter yüzde 40,8 ile ilk sırada yer alırken, Twitter'ı yüzde 24 ile Facebook, yüzde 21 ile Instagram takip etti. Youtube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise yüzde 8'de kaldı. “Maç izlerken ne yaparsın?” sorusuna “Sosyal medyaya bakarım” diyen taraftarların oranı ise yüzde 34,4 olarak raporda yer aldı.

En çok takip edilen yabancı kulüp Real Madrid

"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer almıştır. İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numarada yüzde 11,6 yüzdelik oranla Manchester United yer aldı. United'ı Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.

Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Türk taraftarların kendi ligi dışında en çok La Liga ve Premier Lig'i takip ettiği gözlemlendi.

Taraftarların sadece yüzde 2,8'i bilet ve kombine fiyatlarını ucuz buluyor

“Takımınızın bilet ve kombine fiyatlandırmasını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna taraftarların yüzde 48'i pahalı ve çok pahalı seçenekleri ile geri dönüş yaparken, bilet ve kombine fiyatlarını yüzde 49,1'i normal bulduğunu belirtti. Katılımcılar arasında bilet ve kombine fiyatlarını ucuz bulanların oranı ise sadece yüzde 2,8 olarak ankete yansıdı.

Yüzde 23,6'sına göre bilet ve kombine fiyatları pahalı

4 Büyüklerin taraftarları arasında bilet ve kombine fiyatlandırılması sorusuna yüzde 23,6 oranında kişi “çok pahalı veya pahalı” seçeneklerini işaretledi. 4 Büyükler arasında bilet ve kombine fiyatı “çok pahalı ve pahalı” seçeneğini en fazla işaretleyen Beşiktaşlılar olurken, fiyatlandırmaları en fazla oranda makul bulanlar Trabzonsporlular oldu. Anadolu takımlarının taraftarlarının yüzde 80'i ise bilet ve kombine fiyatlarını normal veya ucuz bulduklarını belirtti.

Taraftarlar, takımların bazı kararlarında söz sahibi olmak istiyor

Anket kapsamında taraftarların destekledikleri kulüplerle olan karşılıklı etkileşimi ve söz sahibi olma istekleri üzerine sorulan soruların yanıtları ise şu şekilde oldu:

Taraftarların yüzde 83,9'u destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtirken, “Kulübünüzle yeterince iletişim kurabiliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 52,7 oranında olumlu yanıt verilirken, “Takımımla iletişim kuramıyorum” diyenlerin oranı da yüzde 22,5 olarak görüldü.

Taraftarların çoğu blockchain dünyasına yabancı

Futbolseverlerin sadece yüzde 3,7'si kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu dile getirirken, yüzde 94,8'lik kısım yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını belirtti. Kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda bilgi sahibi olan taraftarların yaş ortalamasına bakıldığında da en fazla 22-27 yaş arasındaki kişilerin olduğu dikkat çekti.

Taraftarların sadece 2,3'ünün kripto parası, Fan Tokenı ya da NFTsi var

Taraftarların blockchain dünyasındaki ürün sahipliği konusundaki soruya yüzde 97,7'lik büyük bir çoğunluk “Hayır” cevabını vermiş, bu oran da sporseverlerin büyük bir çoğunluğunun blockchain dünyasında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve bu dünyaya yabancı olduğunu gösterdi.

Yüzde 2,3 oranında Fan Token sahibi olan taraftarların en çok aldıkları Fan Tokenlarda ise ilk sırada Galatasaray yer aldı. Galatasaray'ın Fan Tokenı $GAL Fan Token'dan sonra en fazla alınan Fan Token ise İngiliz temsilcisi Arsenal'in Fan Tokenı $AFC Fan Token oldu.