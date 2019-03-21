Türkiye Triatlon Federasyonu Hestourex'te

Dünyada ve ülkemizde outdoor sporları içinde popülaritesi en hızlı artan branşlardan biri olan triatlon, Hestourex'te görücüye çıkıyor.

Türkiye Triatlon Federasyonu; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Hestourex'da yer alacak. Sağlık, turizm, spor turizmi ve alternatif turizm sektörlerinde iş profesyonellerini bir araya getirecek olan Hestourex, alanındaki en geniş ve kapsamlı uluslararası iş geliştirme platformu olarak dikkat çekiyor. Hestourex'in tek spor organizasyonuna imza atacak olan Türkiye Triatlon Federasyonu, eş zamanlı olarak Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Duatlon Finalleri ile fuara ayrı bir renk katacak.

Yalçınkaya: "Triatlon sporuna ilgi her geçen gün artıyor"

Hestourex'in Türk sporu ve turizmi için öneminin farkında olduklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon olarak üstlerine düşen desteği vermek adına yıllık yarışma takviminde bu organizasyona göre planlama yaptıklarını belirtti. 2019 yılı takvimindeki iki etaptan oluşan duatlon yarışlarının final ayağının, Hestourex kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacağını hatırlatan Yalçınkaya, "Triatlon, Avrupa'da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcunun mücadele ettiği spor branşı. Ülkemizde de ilginin her geçen gün büyüdüğünü gözlemliyoruz. Hestourex ve benzeri organizasyonlar spora olan ilgiyi en üst düzeye taşıyacaktır. Biz de federasyon olarak elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Final yarışlarının sporsever Antalya halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TTF Türkiye Duatlon Finali'nin ilk gününde teknik toplantı ve antrenmanlar; ikinci gününde M3, Yıldızlar, Gençler, Elitler, Paralimpik ve Yaş Grupları kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.