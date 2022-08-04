Türkiye turizmde vites yükseltti

Antalya turizmi ise 2019 yılını çağrıştıran bir sezon yaşıyor. 2019 yılındaki turizm rekorunun üzerine çıkılabilecek bir potansiyel görülüyor. Antalya'ya 2022 sonuna kadar gelen turist sayısının 12 milyona ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye turizmde 2019 yılındaki rakamlara doğru ilerliyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'ya 2022 yılının 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 97 artarak 6 milyon 688 bine ulaştı. Sadece Temmuz ayında havayoluyla 2 milyon 403 bin 992 turist Antalya'ya geldi.

İlk 10 ülke

2022 yılının ilk 7 aylık döneminde gelen 1 milyon 363 bin 526 turist ile Almanya en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Almanya'nın hemen ardından ise 1 milyon 275 bin 353 ile Rusya yer aldı. Üçüncülüğe ise 617 bin 440 turist ile İngiltere yerleşti. İngiltere'nin ardından sırasıyla Polonya 392 bin 135, Hollanda 236 bin 115, Kazakistan 212 bin 461, Romanya 155 bin 626, İsrail 138 bin 562, Danimarka 125 bin 263, Çek Cumhuriyeti 119 bin 736 turist ile ilk ona giren ülkeler arasında yer aldı.

Turizmci 2022'deki rakamlardan umutlu

Antalya turizmcisi ise 2019 yılınını çağrıştıran bir turizm sezonu yaşandığını belirtti. Turizmciler, 2019 yılındaki turizm rekorunun üzerine çıkılabilecek bir potansiyel gördüklerini aktardı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'ya 2022 yılının 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen turist sayısının 7 milyona yaklaştığı görülürken, yıl sonunda bu sayının 12 milyona ulaşılabileceği düşünülüyor.

Cornelia Grubu, Antalya ve Belek bölgesinde, turizmcilerin çalışmaları ve hazırlıkları hakkında İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında bilgiler verdi. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, yaptığı açıklamada, “Turizm sektörü, bu yıl 2019 ruhunu yakaladı. Türkiye'nin, özellikle Antalya ve Belek bölgesinin, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir turizm başarısına çevirme zamanı” dedi.

"Bu yıl 2019 yılındaki rakamlara yaklaşan bir turizm hareketimiz var"

Antalya turizminin 2019 yılını çağrıştıran bir sezon yaşadığına dikkat çeken Alkaya, "Bu yıl 2019 yılındaki rakamlara yaklaşan bir turizm hareketimiz var. Temmuz ayını çok önemli doluluklarla tamamladık. Ağustos ve Eylül'de bu trendin olduğunu görüyoruz. Yükseliş devam ediyor. 2022 sezonunu tatmin edici bir sonuçla kapatacağımıza inanıyoruz. Antalya'da turist sayısı açısından hiçbir sıkıntı yok. Temmuz ayını yüzde 90'ın üzerinde bir dolulukla kapattık" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'deki çatışma olmasaydı, bu yıl Antalya'da tarihi bir rekor kırılabilirdi"

Rus uçuşlarının açılmasıyla Rusya pazarının açıldığını belirten Alkaya, “Haziran 2022 Rus pazarı hemen kendini gösterdi. Rus uçakları arka arkaya Antalya'ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanı'na iniyor. Bunlar önemli rakamlar. Sadece Rus pazarı Antalya ve Belek bölgesi için yeterli olmuyor. Beraberinde, Ukrayna ve İngiltere pazarının da bu yıl aynı iyi performansı göstermesi gerekiyordu ancak Karadeniz'deki çatışma nedeniyle Rusya'dan beklediğimiz turist sayısı azalırken, Ukrayna minimuma indi. Rus turistler, şu anda Türkiye dışında bir ülkeye seyahat edemedikleri için tek destinasyon olarak en fazla Antalya'ya gelmeye başladılar” diye konuştu.

"Antalya, yıl sonunda 12 milyon turist sayısına ulaşabilir"

Bu sene Antalya'ya 40'ın üzerinde ülkeden turist geldiğinin altını çizen Alkaya, "2019 yılında Antalya'ya 15 milyon turist gelmişti. Bu yıl 12 milyon turist sayısına ulaşabiliriz. Şu andaki veriler, sezonun devamı için bize umut veriyor. Hizmet kalitesiyle kendisini ispatlamış bir turizm ülkesiyiz" açıklamalarında bulundu.

Alkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı hakkında da bilgi verdi. Alkaya, “2022 yılında Almanya önemli ölçüde ekonomik tesislerin olduğu bölgeleri tercih ederek turist sayısında Rusların önüne geçti ve birinciliğe yerleşti" dedi.

Antalya ve Belek bölgesinde turizmin hareketlenmeye başladığını dile getiren Alkaya, "Bir diğer sadık pazarımız Doğu Avrupa pazarı da asla Türkiye'den vazgeçmediler. Belek'de Rusya hala birinci sırada. Temmuz ayında en fazla Rusya'dan gelen turistleri ağırladık. İkinci sırada bayramdan dolayı Türkiye, onu takiben İngiltere, Kazakistan, Romanya'yı sayabiliriz. Sırbistan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan gibi ülkelerden turist akışı sürdü. Bu anlamda, Doğu Avrupa pazarı da önemli bir turizm geliri elde etmemize sebep oldu. Bir yükselen değer de Bulgaristan. Bulgaristan'dan da son zamanlarda önemli ölçüde turist almaya başladık" ifadelerini kullandı.