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Türkiye, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda finalde

U19 Genç Kız Milli Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda Karadağ’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

U19 Genç Kız Milli Takımı, U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.


Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13‘lük setlerle 3-0 mağlup eden milliler, şampiyonada finale yükseldi. U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan, Romanya'yı 25-17, 26-24 ve 25-22‘lik setlerle 3-0 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu. Ay-yıldızlılar, final maçında yarın saat 19.30'da Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak.

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