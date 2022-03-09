Türkiye ve Kamboçya arasında ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Kamboçya Ticaret Odası'nın katılımıyla Ankara'da ekonomik işbirliği toplantısı yapıldı.

“Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda Kamboçya Krallığı Ticaret Odası kendi ülkesini değişik sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketiyle temsil ederken SANKON ise değişik sektörlerde faaliyet gösteren 150 şirketle Türkiye'yi temsil etti.

Toplantının açılış konuşmasını Türk şirketleri adına SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptı. Cevahiroğlu, “Bu toplantının her iki ülke ekonomisine de katkı sağlamasını diliyorum. Türk şirketleri olarak Türkiye Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda farklı sektörlerde işbirliği kararları alarak iki ülke şirketleri olarak ticari faaliyetlere başlayacağız” dedi.

"SANKON ile işbirliğimizden çok mutluyuz”

Toplantıda Kamboçya Krallığı şirketlerini Kamboçya Ticaret Odası temsil etti. Ticaret Odası Başkan yardımcısı Oknha Lim Heng yapmış olduğu konuşmada öncelikle bu toplantının her iki ülke ekonomisine katkısının yüksek olmasını dileğinde bulundu. Heng, Kamboçya Krallığı Ticaret Odası heyetini Türkiye'ye davet eden SANKON'a teşekkürlerini sunarken yapılan işbirliğinden de çok mutlu olduklarını ve bu işbirliğinin bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Oknha Lim Heng, “Kamboçya şirketleri olarak Türk şirketleri ile işbirliği ortaklığımız başlamıştır” dedi. Ayrıca Hang, ekonomik işbirliği toplantısının organize edilmesine desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti ve Kamboçya Krallığı hükümetlerine de teşekkürlerini iletti.

“SANKON'un çalışmalarını ve girişimlerini hükümet olarak memnuniyetle karşılıyoruz”

Kamboçya Krallığı Hükümet Temsilcisi San Chanrthy ise Türkiye ile Kamboçya şirketleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini desteklediklerini ve çok önemsediklerini belirtti. Kamboçya Krallığı'nın yatırım olanaklarını Türk şirketleri ile paylaşarak yatırıma davet eden San Chanrthy, “SANKON kuruluşunun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapmış oldukları bu çalışma ve girişimleri hükümet olarak büyük bir memnuniyetle ve saygıyla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.