Türkiye ve Özbekistan arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Türkiye ve Özbekistan'dan 150 yapı ve inşaat firması temsilcisinin katılımıyla yapılan Özbekistan-Türkiye İşbirliği Toplantısı Taşkent'de yapıldı.

Türkiye ve Özbekistan'dan 150 yapı ve inşaat firması temsilcisinin katılımıyla yapılan Özbekistan-Türkiye İşbirliği Toplantısı Taşkent'de yapıldı. Ziyaretin ilk kısmı Taşkent'te İnşaat Bakanlığı Bakanı Potir Zaripov ve DKİB Ahmet Hamdi Gürdoğan tarafından görüşmelere başladı. 20 Türk iş Adamı ve 70 Özbek iş adamı ile birebir B2B görüşmeler yapıldı, Build Expo'18 ziyaret edildi.

Bakan Zaripov, serbest ekonomik bölgelere geçişlerin başlatıldığını ve maden kaynaklarının kullanımı için çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Ekonomik gelişmelerde yanlarında Türkiye'yi görmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise 5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmayı hedeflediğini ve başta Türk işadamları olmak üzere yabancı yatırımcılara hukuki kolaylık ve garantiler sağlamak için her geçen gün yenilikler yapıldığını belirtti.

Görüşmelerin ikinci kısmında ise Semerkand ziyareti yapıldı. Semerkant'ta kafileyi Semerkand Vali Yardımcısı ve Semerkand Ticaret Odası Başkanı karşıladı. Semerkand'da da B2B görüşmelere devam edildi. Yapılan açıklamada; görüşmelerden memnun olarak ayrılan Türk kafilesi, Özbekistan'ın yatırımlar için doğru bir kaynak olabileceğini düşünüyor.

DKİP ile birlikte Özbekistan'a giden kafilede yer alan Turtaş Grup CEO'su Engin Turhan; Özbekistan görüşmeleri heyecan verici. Umarım bu görüşme iki ülke arasındaki ticareti canlandıracak ve iki ülkenin de büyümesine katkıda bulunacak bir dostluğun ilk adımları olur diye konuştu.