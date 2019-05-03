Türkiye ve Rusya arasında stratejik iş birliği konuşuldu

Günümüz dünyasında büyük önem taşıyan Türkiye Rusya ilişkileri, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Birinci Uluslararası Güvenlik ve Strateji Sempozyumu'nda konuşuldu.

Türkiye ve Rusya arasındaki bilimsel, teknolojik ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı sempozyuma Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Dmitry Evdokimov da katıldı. 2 gün süren sempozyuma akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımı oldu.

“Türkiye ve Rusya arasında kurumsal iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz”

Gerçekleştirmiş oldukları sempozyumun kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade ederek sözlerine başlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkiye ve Rusya arasında ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tarih boyunca Türkiye ve Rusya bir birine çok yakın coğrafyalarda çoğu kez karşı taraflarda bulunmuşlardır. Artık, 21'inci yüzyılda Türkiye ve Rusya için güvenlik çekişmeleri içinde değil, iş birliği ve birçok barış projesinin geliştirilmesi için yeni bir anlayışa ve kurumsal kültüre ihtiyacımız var.

Biz üniversite olarak, Türkiye ile Rusya arasında üniversite düzeyinde bir iş birliği ortamı oluşturarak ve bunu da sürekli hale getirerek sanayi sektörüne, sivil toplum örgütlerine ve diğer alanlara da yayarak iki ülke arasında ki ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Rusya ile istikrarlı olarak götürmemiz gereken bir süreç var”

‘Birinci Uluslararası Güvenlik ve Strateji Sempozyumu'nun devamının olacağına vurgu yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Arzu Azer, “Rusya, Kafkasya, Orta Asya bizim için çok önemli. Rusya'nın önemi daha da fazla. Çünkü en başta biz enerji ihtiyacımız için Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmek zorundayız. Bu anlamda, Rusya'yla ilişkilerimizi istikrarlı olarak götürmemiz gereken bir süreç yakalamalıyız. Diğer taraftan komşu ülke olarak, ikili ticaret ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız. Baktığımızda birçok müteahhidimiz Rusya'da faaliyet gösteriyor. Enerji konusunda birçok santralimiz Rusya ile iş birliği yapıyor. Daha geliştirmemiz gereken pek çok işbirliği alanı var. Dolayısıyla biz bu bağlamda katkıda bulunmak üzere sempozyumumuzun ilkini düzenledik. Bunun devamı da gelecek. Bundan sonra ki süreçlerde yine bu kapsamda sempozyumlar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.