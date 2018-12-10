Türkiye vergi ödeme kolaylığında 8 basamak yükseldi

Türkiye vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında bu yıl 8 basamak yükselerek 80'inci sıraya yükseldi.

Dünya Bankası ve PwC işbirliğinde 190 ülkedeki vergi ödeme kolaylığı ve şirketlerin vergilendirilme sürecinin incelendiği Vergi Ödemeleri 2019 raporu yayımlandı. Rapora göre, vergi idareleri vergiye uyumu kolaylaştırmak için teknolojiden daha fazla yararlanabilir.

Türkiye bu yıl 8 basamak yükseldi

Rapora göre Türkiye vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında bu yıl 8 basamak yükselerek 80'inci sıraya yükseldi. Vergi Ödemeleri 2017 raporunda vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 128'inci sırada yer alan Türkiye, ‘Pişmanlıkla Beyan Sonrası İnceleme' konusunda atılan adımlar sayesinde, Vergi Ödemeleri 2018 raporunda 88'inci sıraya yerleşmişti. 2017 yılı raporundaki sıralaması da 84'üncü olarak güncellenmişti. Bu yıl raporda Türkiye ile ilgili öne çıkan sonuçlardan biri vergi ödemelerine harcanan zamanın 216 saatten 170 saate gerilemesi oldu.

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, birçok ekonomide devletlerin ve vergi idarelerinin farklı uygulamalarla şirketlere vergi ödeme konusunda kolaylıklar sunduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:“Vergi sistemlerinin etkili olması işletmeler için yarar sağlarken yatırıma teşvik ederek ekonomik gelişime katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin vergi ödeme kolaylığı, dolayısıyla da ‘iş yapma' kolaylığı açısından üst sıralara çıkması için gereken adımları yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, sadece pişmanlıkla beyan sebebiyle mükelleflerin incelemeye alınmadığı ve alınamayacağı yönünde yapılan açıklamalar ile önceki yıl sıralamada yapılan yanlışlık düzeltilmişti. Bu yıl da e-devlet politikalarındaki gelişmeler ve e-beyan sisteminin sağladığı teknolojik kolaylıklar sayesinde Türkiye sıralamada 80. sıraya yükselmiştir. Önümüzdeki yıl hazırlanacak 2020 raporunda yer verilecek sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların makina ve teçhizat alımlarına getirilen KDV istisnası Türkiye'yi daha üst sıralara taşıyacaktır. Ancak bahse konu istisna imalatçı şirketler için 2019 yılı sonuna kadar yürürlükte olduğundan 2019 yılında yeni vergisel reformlar yapılmadığı durumda 2021 raporu 2020 raporuna paralel sonuçlanacak ve Türkiye büyük bir sıçrama ile hedeflenen ilk 50 ülke arasına yükselme imkanını yakalamayacaktır. Bu sebeple, 2019 yılı önemli vergisel reformlarla iyileşmelerin beklendiği bir yıl olacaktır. Aksi takdirde bir yıl için 2020 raporunda 50'li sıralara yükselenecek, ertesi yıl 80'li sıralara dönülecektir.”