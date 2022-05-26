Türkiye yayıncıları Gürcistan'ın odağında

Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kapıları açtı. ‘Odak Ülke Türkiye Kültürel Programı' kapsamında, Türk edebiyatının önde gelen yazarları ve şairleri de Tiflis'e geldi. Gürcistan Yayıncılar Birliği'nin desteklediği bu program kapsamında Türk yazarlar, Gürcü yazarlar ile birlikte oturumlar düzenleyecekler.

Türkiye'nin ‘Odak Ülke' olduğu 24'üncü Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kapıları açtı. Expo Georgia Fuar alanında düzenlenen fuarın Türkiye katılım organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde oluşturuldu. Fuarın Türkiye bölümünde edebiyat, çocuk ve eğitim yayıncılığı yapan A7 Kitap, Akdemi Yayınları, Bulut Yayın, Büyük Doğu Yayınları, Damla Yayınevi, Mavi Ağaç, Tudem Eğitim ve Yüksek Başarı Yayınları'na ait stantlar bulunuyor. Türkiye standında, yayınevlerinin profesyonel görüşmelerini yapmaları için ikili görüşme alanları oluşturuldu. ‘Edebiyatta Göç' konulu illüstrasyon sergisi de yine Türkiye standından fuarın 60 bin kişiyi bulması beklenen ziyaretçilerinin ilgisine sunuluyor. ‘Odak Ülke Türkiye Kültürel Programı' kapsamında, Türk edebiyatının önde gelen yazarları ve şairleri de Tiflis'e geldi. Gürcistan Yayıncılar Birliği'nin desteklediği bu program kapsamında Türk yazarlar, Gürcü yazarlar ile birlikte oturumlar düzenleyecekler.

“Türkiye, kitap üretimi ve yayıncılıkta ilk 10 ülke içinde”

Odak Ülke Türkiye Standı'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kitapsız, sözsüz, yazısız kültürü aktarmak mümkün değil. Sonuçta eğer kitap varsa söz vardır; ne kadar kitap varsa, o kadar aktarım söz konusudur” diye konuştu. Demircan, Türkiye'nin yıl içerisinde 80 binden fazla başlıkta 400 milyon kitabı da üretir hale geldiğini, eğitim kitaplarıyla birlikte bu sayının 600 milyona ulaştığını söyledi. Demircan, “Emeği geçen herkesi alkışlıyorum” dedi.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da Tiflis Kitap Fuarı'nın Frankfurt ve Londra kitap fuarlarından sonra İstanbul Ticaret Odası'nın Kültür Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği üçüncü partner ülke etkinliği olduğunu söyledi. Fuarın iki ülkenin kültürel yakınlaşmasında bir milat olacağına inandıklarını belirten Kuralay, “Salgının etkilerini kaybetmeye başladığı bir dönemde, Tiflis'te kültürel işbirliğimize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Aramızdaki bağları daha da güçlendiriyoruz. Daha da önemlisi, yeni bir döneme kitapla giriş yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Kuralay, Türkiye'nin kitap üretimi ve yayıncılık sektörünün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10 ülke içinde yer aldığını vurguladı. Kuralay, “20 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi sadece şu rakamlar bile ortaya koyuyor. 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bin iken, bu sayı 2021'de 10 kattan fazla artarak 87 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

Gelecekten ümitli olduklarını belirten Kuralay, “Çünkü istatistiklere göre Türkiye'de okuma oranı, son 14 yılda 2 katından fazla arttı. Üstelik bu artış, en çok gençler arasında yaşandı. Kuşkusuz komşularımızla birlikte tüm bu gelişmelerin, çok daha ileriye taşınması mümkün olacaktır” açıklamasını yaptı. İsrafil Kuralay, Tiflis Kitap Fuarı'nın bu açıdan önemli bir platform olduğuna işaret ederek, “Tiflis'te yükselecek her kitap, tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve mutluluğun yaygınlaşmasına vesile olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“E-kitap'tan e-ticaret'e kadar yenilikleri, okurlara ulaşmada kullanmamız gerekiyor”

İTO Başkan Yardımcısı Kuralay, pandemiyle birlikte kitap yayıncılığı sektöründe de ciddi değişimler yaşandığını, insanların kitap ve kültür alanında tüketim alışkanlıkları değiştiğini vurguladı. Kuralay, “E-kitap'tan e-ticaret'e kadar bütün yenilikleri, okurlara ulaşmada kullanmamız gerekiyor. Böylece yurtdışındaki okurlara da daha kolay ulaşmamız mümkün hale gelecektir. Türk kültürünün yayılmasında, farklı kültürlerle ortak bir sinerji oluşturmada, dijitalleşme önemli bir vasıta olacaktır” dedi.

Medeniyetin biri kültür diğeri de ticaret olmak üzere iki temel unsuru olduğuna inandıklarını belirten İsrafil Kuralay, “Ekonomistler üretim faaliyetinin gerçekleşmesi için 4 temel faktör olarak ‘emek, sermaye, toprak ve girişimciyi' sayarlar. Bize göre birinci sırada yer alan kültürdür, kitaptır. Çünkü kültür bize bütün bu faktörleri yöneten girişimciyi harekete geçiren güveni verir. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebeplerinden biri budur” değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan'ı bir komşu devlet olmanın ötesinde, dost ve kardeş bir ülke gördüklerini belirten Kuralay, “Türklerle Gürcüler, Kafkasya'da hep iç içe yaşadılar. Günümüzde de güçlü siyasi ilişkilere sahip Gürcistan ve Türkiye'nin bu yakınlığında, ortak tarih ve kültürel geçmişin büyük payı vardır.” ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyanın gidişatına yeni bir nizam verdiğini kaydeden Kuralay, “Bölgesel güçler ve ülkelerin kendi kendine yeter olma hedefi tekrar öne çıktı. Böylesi dönemleri en iyi resmeden yazarlardan biri de İtalyan Nikola Makyavel'dir. Der ki Makyavel, ‘Her şeye yeni bir düzen getirmekten daha zor, daha tehlikeli ve başarısı daha belirsiz olan hiçbir şey yoktur.' İşte bu zorluğu kolay kılan, bu tehlikeyi güvene çeviren, bu belirsizliği öngörülebilir hale getiren tek şey kültürdür, kitaptır. Çünkü krizlerde yürürken yolumuzu bulmamızı sağlayacak ‘ana yol' tabelası, kitapların ta kendisidir.” dedi.

Kuralay, İTO olarak Türkiye ve Gürcistan arasındaki köklü geçmişi gün ışığına çıkarmak için Osmanlı arşivlerindeki belgelerden seçmeler içeren, Türkçe ve Gürcüce bir kitap yayınladıklarını da hatırlattı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da “Böyle bir güzel bir katılıma sahip olmak, burada dost Gürcistan'da, Tiflis'in en güzel yerlerinden birinde, Gürcistan'ın bağımsızlık gününde bizi gururdan kanatlandırdı. Çok teşekkür ederim” dedi. Yazgan, geleceğimizin kitap, okur-yazarlık, edebiyat kültürle güçleneceğine inandıklarını söyledi.

“Birbirimizi daha iyi tanımamızda çeviri kitapların rolü çok büyük”

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün de, fuarda hem Türkiye ve Gürcistan'daki yayıncıların, hem de uluslararası ölçekte yayıncılığın önünde yepyeni fırsat kapıları açıldığına şahitlik ettiklerini dile getirdi. Üstün, "Birbirimizi daha iyi tanımamızda ve kültürel alışverişin ilerlemesinde, bilhassa çeviri kitapların rolü gerçekten çok büyük. İyi çeviriler içinse öncelikle, yazar ve yayıncıların karşılıklı iletişimini artırmak zorundayız. Örneğin Gürcü dilinden Türkçeye kazandırılan kitap sayısı çok az. Tersi de öyle. Son yıllarda bu konuda epey mesafe kat ettik. Daha da ilerleyecek çok yolumuz var" dedi.

Üstün, küresel kamuoyunun savaş ve göç gündemine boğulduğu çağımızda önyargısız bir iletişim ve kitap yayıncılığı politikasının ihtiyacını duyduğumuz barış ortamının da temeli olacağını kaydetti. Üstün, "Her açıdan çok yönlü yayıncılık, elimizde kitapla beraber yürüdüğümüz bir barış hikâyesidir" ifadelerini kullandı.

Odak Ülke Türkiye programında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu da birer selamlama konuşması yaptı.