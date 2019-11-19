Türkiye Yelken Şampiyonası öncesinde çevre semineri

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan “TYF Türkiye Şampiyonası” öncesinde sporculara “Sıfır Atık” konulu seminer verildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona öncesinde Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından genç yelkencilere “Geri Dönüşüm Gelecektir” proje çerçevesinde bilgiler verildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Çevrenin bize ihtiyacı yok bizim ona ihtiyacımız var. Projelerde temizlemek, temiz tutmak gibi konuşmaları ne zaman bitiririz onu kirletmediğimiz zaman” ifadesini kullandı.

“Sıfır atığın olduğu yerde güzellik olur”

Seminer sonrasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Sıfır atığın olduğu yerde güzellik ve temizlik olur. Buranın havası temiz diye bulunduğumuz coğrafyaları değiştiriyoruz. Buranın suyu temiz diye bulunduğumuz alanları terk ediyoruz. Büyükçekmece'de bunun avantajını fazlasıyla yaşıyoruz ama bu dünya genelinde olması gereken bir hassasiyet. Burada yaşayan gençler ve siz yeni nesil bizlere göre çok daha bilinçlisiniz. Bizler aslında size çevreyi temiz tutun derken bizlerin hatalarını bizlerin yüzüne vurarak bizleri utandırıyorsunuz. Bizleri utandırdınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Buradaki tüm katılımcılara başarılar diliyoruz. Üç bir tarafı denizlerle çevrili böyle güzel bir coğrafyada bu deniz sporlarının çok daha aktif olması umuduyla ve bunlara ev sahipliği yapan bir belediye olmanın onuru ve gururuyla gerçekten bu tarz sporu gerçekleştirirken sürdürülebilir projelere imza atan kuruluşlarla yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Heyecan 30 Kasım'a kadar dinmeyecek

Bu yıl Büyükçekmece Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan Türkiye Yelken Şampiyonası'nda 59 kulüpten 620 sporcunun kıyasıya mücadele edecek. Optimist - Laser 4.7 - Laser Radial, Laser Standard, 420 - 470 - RS:X - RS:One - Techno 293 ve Funboard Slalom yarışları 30 Kasım tarihine kadar Büyükçekmece'de devam edecek.