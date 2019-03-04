Türkiye Yüzme Federasyonu'na yeni sağlık sponsoru

Medical Park, yıl boyunca yüzücülere ve teknik ekiplere sağlık hizmeti sunacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş Ortaköy'de gerçekleşen basın toplantısına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Medical Park markasını bünyesinde bulunduran MLP Care'in Kurumsal Tanıtım ve Marka Yönetimi Koordinatörü Barış Bezel'in yanı sıra milli yüzücüler Berke Saka ve Demirkan Demir katıldı. Anlaşmaya göre, Medical Park, yıl boyunca lisanslı yüzücülere ve teknik ekiplere sağlık hizmetlerinde özel imkanlar sunmanın yanı sıra, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak millilerin tüm sağlık ihtiyaçlarını üstlenecek. Firma ayrıca 1 yıl boyunca federasyon tarafından düzenlenen müsabaka, yarışma gibi tüm etkinliklere, o ilde faaliyet gösteren hastaneleri tarafından ambulans ve ilk yardım ekibi desteği sunacak.

“2020 Tokyo, 2024 ve 2028'in ayak sesleri olacak”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyatlar öncesinde ve bu süreçte sporcularımız ve yüzme sporuna destek olan her projenin içinde olmaya gayret gösterdik. Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan değerli sponsorumuza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzme sporunu ihya ve inşa etmeyi düşünerek yola çıktık. Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyatlar, 2024 ve 2028'de de inşallah Türkiye'nin ayak sesleri olacak. Bunu da kendi çocuklarımıza değer vererek yapacağız. Kendi insanımızı ileriye taşımak bizim asli görevimizdir. Sporcularımızın amaçları İstiklal Marşı'nı dinletmek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından basın toplantı sona erdi.