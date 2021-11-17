Türkiye'de 8 milyondan fazla üniversite öğrencisi var

Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısı belli oldu. Yükseköğretim Kurumu'ndan elde edilen veriler 2020-2021 istatistiklerini yansıtırken, toplam öğrenci sayısının 8 milyon 240 bin 997 olduğu gözlendi.

2020-2021 verilerine göre Türkiye'de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayısı 8 milyon 240 bin 997 olurken, bir önceki döneme göre 300 binden fazla öğrenci artışı olduğu gözlendi.

Ajans Press'in, Yükseköğretim Kurumu(YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere toplam öğrenci sayıları belli oldu. Veriler 2020-2021 istatistiklerini yansıtırken, toplam öğrenci sayısının 8 milyon 240 bin 997 olduğu kaydedilirken, en çok öğrencinin 3 milyon 492 bin 833 ile Anadolu Üniversitesi'nde olduğu saptandı. 2019-2020 dönemine bakıldığında ise toplam öğrenci sayısının 7 milyon 940 bin 133 olduğu gözlendi. Türkiye'de 129 devlet, 74 vakıf, 4 adette vakıf myo olarak toplam 207 üniversite olduğu belirlendi.

Online eğitim ve işsizlik en çok konuşulan başlıklar oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, üniversitelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl üniversiteler ile alakalı 114 bin 270 haber çıkışı olduğu görüldü. Üniversite öğrencileri ile alakalı çıkan haber adedi ise 25 bin 54 olurken, COVID-19 ile birlikte üniversitelerinde online eğitim modeline geçmesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. 1 yıl aradan sonra yüz yüze eğitim modeline geçilmesi, işsizlik, yurtlar ve ev kiralarında yaşanan artış ise en çok konuşulan diğer başlıklar arasında yer aldı.