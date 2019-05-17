Borsa İstanbul İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, “Borsa İstanbul grubu olarak biz bu işin içindeyiz. Para toplama aşamasında Takasbank olacak” dedi.

Kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcıları nezninde farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen ‘Türkiye'de Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması' Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansta kitle fonlamasının önemine, etki alanına ve sağlayacağı faydaları ilişkin bilgiler verildi. Konferansın açılışında konuşan Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç, kitle fonlaması yöntemiyle girişimciler, startup'ların fikirlerini geniş bir perspektifteki yatırımcılar ile buluşturabileceğini söyledi. Oruç bu sayede yeni projeleri halka sunarak daha görünür hale getirebildiğini ve bu yolla ürünlerini test etme imkanına da sahip olabileceğini kaydetti.

Oruç, “Türkiye gelişmiş ülkeleri yakalayabilir. Türkiye'de bu insan gücüne sahip bir ülke konumunda. Katma değeri yüksek bir üretim modeline geçmek istiyorsak girişimcinin fikir sahibi insanların desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bu şekildeki finansman desteklerinin sağlanmasında açığımız var. Kitle fonlaması dendiğinde girişimciler, fikir sahipleri 80 milyona erişebilecek duruma geliyor. Bu girişimciler fikirlerini halka sunarak görünür hale geliyor ve ürünlerini test etme imkanı buluyorlar” dedi.

Oruç, melek yatırımcıların kitle fonlaması yöntemi ile girişimci ve startup projelerine verdiği değer ile söz konusu ürünlerin geliştirebileceğini söyleyerek, bu sürecin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için yatırımcıların doğru bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizdi.

“BİST olarak biz bu işin içindeyiz”

Borsa İstanbul İş Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen ise kitle fonlamasının sıcak bir konu olduğunu, söyleyerek “Kitle fonlamasını başarırsak, güzel girişimlerin güzel projelerin önü açılacak. Borsa İstanbul grubu olarak biz bu işin içindeyiz. Para toplama aşamasında Takasbank olacak” dedi.

Bu yöntemde uzun vadeli bir bakış açısının çok önemli olduğunu söyleyen Gönen, “Bu piyasalar büyüyebilecek piyasalar ama güveni kaybedersek olmuyor. İkinci el önemli bir konu, benzer likidite benzer ölçüde yatırımcıların alabileceklerini gruplandırmaya çalışıyoruz. Alıcılar ne aldıklarının farkında olsunlar. Riskleri tam olarak anlatmazsak çok büyüyecek piyasalar saman alevi gibi, önce büyüyor sonra beklentilerini karşılamıyor” şeklinde konuştu.

Gönen son olarak; “Sermaye piyasası bizim için her seviyede fonlamanın ve projenin gerçekleştirilebilecek bir yer olmalı. Sağlıklı büyüyeceği şekilde kitle fonlamasının içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Konferansta söz alan Avrupa Kalkınma İmar Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç da bankanın faaliyetleri hakkında güncel bilgiler verdikten sonra kitle fonlamasına bakış açısını anlattı.

Bugün itibariyle 11 milyar euronun üzerinde sermaye kredi ve benzeri ürünlerle birçok sektöre destek verdiklerinden bahseden Kılıç, “Banka olarak önceliğimiz özel sektörü desteklemek, özel sektörün büyümesi için her türlü koşulu sağlamak. Türkiye çok büyük bir ekonomi ama ne yazık ki sermaye piyasalarının sağlayacağı olanakları henüz kullanamıyoruz. Bu nedenle biz banka olarak bu alanda yapılacak yeni düzenleme ve atılacak adımlara destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kitle fonlamasıyla ilgili gerekli mekanizmaların oluşturulmasına destek vereceğiz”

“Bizim tek amacımız finansman vermek değil, bununla ilgili finansman ortamının geliştirilmesine yönelik destek sunmak” diyen Kılıç, “Bu anlamda kitle fonlaması özellikle girişimcilerin, startup'ların yeni finansman kaynaklarına ulaşmasında çok önemli bir platform. Biz kitle fonlamasını önemli bir alan olarak gördük. Bulunduğumuz bütün ülkelerde fintech ve kitle fonlamalarıyla ilgili gerekli mekanizmaların oluşturulması için elimizden gelen bütün destekleri sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırım iştahı olan yatırımcılar ile girişimciler buluşuyor

Kılıç, kitle fonlaması yönteminin yatırım iştahı olan yatırımcıları, girişimcilerin ve startup'ların projeleriyle buluşturduğunu belirterek, “Bu platform iki tarafın bir araya gelmesini ve karşılıklı olarak bir amaca yönelik fonlanmanın sağlanmasının önünü açıyor. Alında Türkiye'deki KOBİ'lerimizi içinde bulunduğu ortamda sadece banka finansmanı gibi kısıtlı bir fonlama olanağına sahip olduğu düşünülürse; bu yöntem bir alternatif oluşturabilir. Bu çok güzel alternatif bir finansman ürünü olabilir. Bunun regülasyon tarafının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. ” diye konuştu.

Konferans daha sonra panel ve sunumlarla devam etti.