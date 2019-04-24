Türkiye'de e-ticaret pazarı yüzde 42 büyüdü

‘Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre, e-Ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı.

Türkiye'de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçümleyen ‘Türkiye e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü' raporu düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Rapora göre, Türkiye'de e-Ticaret sektörü 2018 yılında büyümesini sürdürerek bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla 59,9 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca'nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, sunum TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş tarafından gerçekleştirildi. Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın ise toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“E-Ticaret sektörü, belki de artık dijital ticaret demek daha doğru olacak, Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor.

Dijital dönüşümün kamu ve büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ'lerde, toplumda ve bireylerde de olması büyük önem taşıyor. Bireylerin yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere adapte olması sektörün büyümesinde itici güç unsuru. KOBİ'lerin teknolojik devrimi yakalayıp, yeni iş modellerine uyum sağlayarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkısı son derecede önemli. Her iki kesimin bu dinamikleri dijital ticaretin büyümesine katkı sağlıyor.

Bu yıl altıncısını hazırladığımız " Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporunu birazdan sizlerle paylaşacağız. E-Ticaret, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası. Ülkemizin elektronik ticaret uygulamalarının ve hacminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz TÜBİSAD raporunun sektöre faydalı olmasını diliyoruz.”

“Büyüklerin payı artıyor”

Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü çalışmasının bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın ise 2018'de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performanısına dikkat çekti. Günaydın, ilk 10 büyük alışveriş sitesinin pazar payının artış göstermeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Geçmiş yıllara paralel olarak büyük ölçekli sitelerin trafik, alışverişe dönme oranı ve sepet büyüklüğü performansları küçük sitelere göre daha fazla artıyor. Geçtiğimiz 5 yılda ilk 10 sitenin pazar payı yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e yükseldi. Mobil trafik payı da, artan akıllı telefon sahipliği, mobil internet maliyetlerinin düşmesi ve sitelerin mobil uyumlululuğunun artması nedeniyle birçok kategoride masaüstü trafiği geçer hale gelmiştir."

Son 5 yılda e-ticaret hacmi ortalama yüzde 33 büyüdü

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise e-ticaret hacminin büyümeye devam etmesinin sadece sektör açısından değil, ülke ekonomisi açısından da sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye'de son 5 yıla baktığımızda e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33'lük bir büyüme görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 42 oranında bir büyüme oldu. E -ticareti sadece online alışveriş olarak değil harekete geçirdiği sektörlerle birlikte ele almak gerekiyor. Bu açıdan e-ticaret ülkemizde özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine çok önemli katkıda bulunuyor.

Sektörümüzden gelen olumlu verilere karşılık e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Teknolojik yeniliklerle son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz.”

Rapora göre; Türkiye'de toplam e-ticaret pazarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42'lik büyüme ile 59,9 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde en çok payı yüzde 54 yıllık büyüme 22,9 milyar TL tatil ve seyahat kategorisinde gerçekleşti.

Diğer rakamlar ise şu şekilde gerçekleşti:

“Sadece Online Perakende: 20,8 milyar TL (yüzde 41 yıllık büyüme)

Çok Kanallı online Perakende: 10,7 milyar TL (yüzde 30 yıllık büyüme)

Online Bahis : 5,5 milyar TL (yüzde 26 yıllık büyüme)”. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.