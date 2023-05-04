Türkiye'de elektrikli otomobil satışı 5 kat arttı, küresel devler sıraya girdi

Türkiye'de elektrikli otomobil piyasası aylık bazda artışını sürdürdü. Ocak-Nisan döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre 5 kat artışla 7 bin 527 adet oldu. Elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarında aldığı payı yüzde 3'e yükseltti. Artan pazar verileri, küresel firmaların ilgisini Türkiye'ye çevirdi.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yılbaşından bu yana istikrarlı artışını devam ettiriyor. Altyapı, servis ve şarj endişelerinin günden güne giderilmesiyle elektrikli otomobile ilgi hızla artıyor. Son 4 ayda elektrikli otomobil satışı 7 bin 527 adet gerçekleşti.

Satışlarda 5 kat artış

Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışlarından aldığı pay ise yüzde 3'e yükseldi. Nisan ayında ise elektrikli araçların payı 2 bin 857 adetlik satışla yüzde 3,69'a yükseldi. ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 442 artarak 7 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde 1.388 adet olmuştu.

Dünya devleri geliyor

Yerli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla Türkiye'de elektrikli otomobile alışma süresinin kısalacağını düşünen küresel markaların iştahı kabardı. Dünyada bilinirliği yüksek Tesla'dan sonra Çin merkezli firmalar da ‘Türkiye' hareketliliği yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki operasyonlarına start veren ve ilk araçlarını bu ay teslim etmeye hazırlanan Tesla'dan sonra Çinli otomobil üreticisi harekete geçti. Çin merkezli Leapmotor yeni elektrikli otomobili T03'ü Türkiye'de satışa sundu.

"Aynı anda 5 kişilik seyahat imkanı veriyor"

Markanın, Türkiye distribütör firmasının CEO'su Mahmut Ulubaş, "Bugün itibariyle teslimatlara başlıyoruz. 417 km şehir içi menzile sahip araç, 5 kişilik olarak dizayn edildi. Maksimum 130 km hıza ulaşabilen otomobil, piyasada yeni bir seçenek oluşturmayı hedefliyor" dedi.

"Yılsonuna kadar 2 bin araç teslim edilecek"

Aracın şehiriçi kullanımda ideal olduğunu, Türkiye'de çok sevebileceğini belirten Ulubaş, "İyi bir menzile sahip otomobil. Ortalama 100 km'de 10.1 kW tüketiyor. Bu yıl sonuna kadar 2 bin araç teslim edeceğiz. Bu anlamda lojistik planlamalarımızı yaptık, araç bulma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Mart ayında ön siparişe başlamıştık, yaklaşık 10 bin talep formu dolduruldu. Ancak ödemeyi yapanlar 2 bine ulaşmadı. Talepleri aylara böldük, kimseyi araçsız bırakmamak adına süreci dengeli bir biçimde yönetiyoruz. Şu anda teslimatlara başladık" şeklinde konuştu.

"Elektrikli araç pazarı 39 bine ulaşır"

Türkiye'de elektrikli araç satışlarını bu yılsonuna kadar 40 bine yaklaşacağını belirten Ulubaş, "Bu sene 39 binlik bir pazar bekliyoruz. İki markamızda pazarın yüzde 15'ine denk gelen toplam 6 bin hedefimiz var. Elektrikli otomobil satışlarının toplam satışlardan aldığı payın yılsonunda yüzde 8'lere yükselmesini bekliyoruz. Bu oran önümüzdeki yıl yüzde 20'lere kadar çıkacaktır. 2030 yılından itibaren satın alınan araçların çoğu yüzde yüze elektrikli veya şarjlı hibrit olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çin'den ithal edilen araçlara ek vergi, yatırımın önünü açabilir"

Öte yandan ilave gümrük vergisine farklı bir açıdan ele alınması gerektiğini belirten Ulubaş, yabancı markaların ülkemizde fabrika kurmasına yol açabileceğini kaydetti. Ulubaş, "Doğru Ar-Ge ve yatırım planlamasıyla hem Çin'den hem de Avrupa'dan otomobil üreticileri Türkiye'ye yatırım yapabilir. Burada bizim biraz daha çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de üretim merkezi kurulması konusunda çalışmalarımız ve isteğimiz devam ediyor. Henüz netleşmiş bir durum yok" dedi.

T03, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 40 ilave gümrük vergisiyle Türkiye'deki kullanıcılara 799 bin TL'den satılacak.