Türkiye'de “en iyi iş oteli” İstanbul'da

Türkiye'de lüks oteller arasından en iyi otellerin değerlendirildiği World Luxury Hotel Awards en lüks iş oteli ödülüne İstanbul'dan bir oteli layık gördü.

World Luxury Hotel Awards otelcilik sektörünün en prestijli yarışmalarından biri olarak öne çıkmakta. Yarışmaya katılan oteller uluslararası standartlarda değerlendiriliyor ve dünyanın her yerinden 300 bini aşkın misafir oylamaya katılıyor. Yarışma misafirlere kalite garantisi sunulurken, ödüle layık görülen oteller için de gelişme ve büyüme habercisi olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'de en lüks is oteli ödülüne layık görülen Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul Genel Müdürü Tobias Ammon şu şekilde konuştu: “Dünyaca geçirdiğimiz bu zor zamanlarda böyle önemli bir ödüle layık görülmek bizi çok sevindirdi. Bu kazandığımız ödül ile yeni yıla daha fazla motivasyon ile gireceğiz ve misafirlerimize en iyi kalitede hizmeti vermeye devam edeceğiz.”