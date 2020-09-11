Türkiye'de faaliyet gösteren müzeler artmaya devam ediyor

Türkiye genelindeki müze sayıları 467'ye ulaşırken, 2018 yılına oranla müze sayısının 16 adet arttığı kaydedildi. Bu müzelerin de 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alırken, 268'inin özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Ayrıca Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret oranları da 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 24,4 artarak 35 milyon 38 bin 417'ye ulaştı.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'deki müze sayısının 467 olduğu görüldü. Böylelikle 2018 yılına oranla 16 sayı arttığı kaydedilirken, bu müzelerin de 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'inin özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Özel müze sayıları da her yıl artarken, 2014 yılından sonra Bakanlığa bağlı müze sayılarını geçmeye başladığı görüldü. Yıllara göre müze sayıları incelendiğinde ise 2010 yılında 334, 2014 yılında 392, 2018 yılında ise 451 adet müzenin ülkemizde faaliyet gösterdiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, müzelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 33 bin 993 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 23 bin 571 olduğu görüldü. Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer alırken, konuşulan başlıkların müzelere yapılan ziyaretler üzerine olduğu görüldü. Medyaya yansıyan kültür sanat haberi ise 56 bin 563 olarak kayıtlara geçti.