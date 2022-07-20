Türkiye'de futbol taraftarları arasında en çok takip edilen platform Twitter oldu

com tarafından yapılan ankete göre futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu %40.8 ile Twitter oldu.

Futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu arasında Twitter %40.8 ile ilk sırada yer alırken, Twitter'ı %24 ile Facebook, %21 ile Instagram takip etti. Youtube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise %8'de kaldı. “Maç izlerken ne yaparsın?” sorusuna; “Sosyal medyaya bakarım” diyen taraftarların oranı ise %34.4 olarak raporda yer aldı.

En çok takip edilen yabancı kulüp Real Madrid

“Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?” sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid %17.9 oranla ilk sırada yer almıştır. İspanyol temsilcisini %16.9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numarada %11.6 yüzdelik oranla Manchester United yer aldı.

United'ı Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etmiştir. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer almıştır.

Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Türk taraftarların kendi ligimiz dışında en çok La Liga ve Premier Lig'i takip ettiği gözlemlenmiştir.

Taraftarların sadece %2.8'i bilet ve kombine fiyatlarını ucuz buluyor

“Takımınızın bilet ve kombine fiyatlandırmasını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna taraftarların %48'i pahalı ve çok pahalı seçenekleri ile geri dönüş yaparken, bilet ve kombine fiyatlarını %49.1'i normal bulduğunu belirtti. Katılımcılar arasında bilet ve kombine fiyatlarını ucuz bulanların oranı ise sadece %2.8 olarak ankete yansımıştır.

4 büyüklerin taraftarlarının %23.6'sına göre bilet ve kombine fiyatları pahalı veya çok pahalı

4 büyüklerin taraftarları arasında bilet ve kombine fiyatlandırılması sorusuna %23.6 oranında kişi “çok pahalı veya pahalı” seçeneklerini işaretledi. 4 Büyükler arasında bilet ve kombine fiyatı “çok pahalı ve pahalı” seçeneğini en fazla işaretleyen Beşiktaşlılar olurken, fiyatlandırmaları en fazla oranda makul bulanlar Trabzonsporlular oldu. Anadolu takımlarının taraftarlarının %80'i ise bilet ve kombine fiyatlarını normal veya ucuz bulduklarını belirttiler.

Taraftarların %83.9'u destekledikleri takımların bazı kararlarında söz sahibi olmak istiyor

Anket kapsamında taraftarların %83.9'u destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtirken, “Kulübünüzle yeterince iletişim kurabiliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda %52.7 oranında olumlu yanıt verilirken, “Takımımla iletişim kuramıyorum” diyenlerin oranı da %22.5 olarak görüldü.

Taraftarların çoğu blockchain dünyasına yabancı

Futbolseverlerin sadece %3.7'si kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu dile getirirken, %94.8'lik kısım yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda bilgi sahibi olan taraftarların yaş ortalamasına bakıldığında da en fazla 22-27 yaş arasındaki kişilerin olduğu dikkati çekmekte.

Taraftarların sadece 2.3'ünün kripto parası, Fan Token'ı ya da NFT'si var

Taraftarların blockchain dünyasındaki ürün sahipliği konusundaki soruya %97.7'lik büyük bir çoğunluk “Hayır” cevabını vermiş, bu oran da sporseverlerin büyük bir çoğunluğunun blockchain dünyasında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve bu dünyaya yabancı olduğunu gösterdi.

%2.3 oranında Fan Token sahibi olan taraftarların en çok aldıkları Fan Token'larda ise ilk sırada Galatasaray yer almıştır. Galatasaray'ın Fan Token'ı $GAL Fan Token'dan sonra en fazla alınan Fan Token ise İngiliz temsilcisi Arsenal'in Fan Token'ı $AFC Fan Token oldu.