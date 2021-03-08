Türkiye'de ihracat 2021'de 30 milyar dolar artacak

Ekonomistlerin, Türkiye'nin 2021 yılındaki ekonomik görünümüne dair tahminleri, bu yıl ihracatın toparlanacağını gösteriyor. Buna karşılık ihracatta kriz öncesi seviyelere ancak 2022'de ulaşılması bekleniyor.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, Türkiye'nin 2021 yılındaki ekonomik görünümüne dair tahminlerini paylaştı. Şirketin ekonomistleri, Türkiye'nin GSYH büyümesinin 2021 yılında yüzde 5 olacağını, toparlanma sinyalleri ile birlikte ihracatın da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artacağını tahmin ediyor.

GSYH, kriz öncesi seviyelere çoktan ulaştı

Şirketin ekonomik araştırmalar birimine göre Türkiye, kriz öncesi GSYH seviyelerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çoktan ulaştı. Türkiye bu bakımdan, Polonya, Rusya ve Çekya'yı geride bıraktı. Rusya'nın 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Çekya'nın ise 2022 yılının ikinci yarısında, kriz öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor.

İhracatta İngiltere'nin payı artacak

2021 yılında Türkiye ihracatının, bir önceki yıla kıyasla 30 milyar dolar artış göstererek toparlanmaya başlayacağını belirten sigorta şirketi, kriz öncesi seviyelere ise ancak 2022 yılında ulaşılabileceğini öngörüyor.

Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı Brexit nedeniyle biraz gerilemiş olsa da İngiltere'nin 2020 yılında da en büyük 2'nci ihracat noktası olmayı sürdürdüğünü aktaran sigorta şirketi, bu ülkeye ihracatın daha da artacağı tahmininde bulunuyor. Kısa bir süre önce imzalanan ticaret anlaşmasının etkisiyle İngiltere'nin Türkiye'nin ihracatındaki payının önümüzdeki beş yıl içinde yeniden yüzde 8'e çıkması bekleniyor.

Sanayi üretimi hızlı toparlandı

Öte yandan Türkiye'de sanayi üretiminin 2009'dakine benzer bir şekilde ciddi düşüş sergilemiş olmasına rağmen, hızlı bir şekilde toparlandığına dikkat çeken sigorta şirketi, ocak ayında 54,4 olan PMI endeksinin de üretimdeki, yeni siparişlerdeki, ihracattaki ve istihdamdaki büyümeyi yansıttığını düşünüyor. Ekonomistler ayrıca, perakende satışlarının Covid-19 şokunun ilk aşamasından sonra yüzde 11,9 oranında yükselişle, toparlanmaya başladığını vurguluyor.

Sigortacılık Uzmanı Ahmet Ali Bugay, Covid-19 ile birlikte başlayan ve halen devam eden süreçte, tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, ihracat ve sanayi üretimindeki toparlanmaya karşılık, şirketler için iflasların kritik seviyede olduğunu vurguladı.

Bugay, şu değerlendirmede bulundu: “2021-2022 yılında tüm dünyada şirket iflaslarının artması bekleniyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu dönemde şirketler için nakit akışını planlamak, güvenli bir şekilde ticaret yaparak büyümek çok daha kritik önem taşıyor. Şirket olarak, 100 yılı aşkın uzmanlığımızda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”.