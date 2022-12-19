Türkiye'de ilk: Hasta set-up ve tedavi süreçlerinin simülasyonu yapılabilecek

Sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojik ilerlemeye ve bilimsel üretime büyük önem veren üniversitelerden biri olan Altınbaş Üniversitesi, sağlık alanında katkı sunacak Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Radyoterapi Ortak Laboratuvarı'nı hizmete açtı. Türkiye'de bir ilk olan röntgen ve radyoterapi simülasyon programları da bu laboratuvarda kullanılacak.

Yeni Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Radyoterapi Ortak Laboratuvarını açan Altınbaş Üniversitesi, öğrencilerine teknolojik bir hastanede erişebilecekleri son model cihazlardan laboratuvarla eğitim verecek. Açılışta konuşan üniversite Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, özellikle Türkiye'de ilk defa bir üniversite laboratuvarında kullanılmaya başlanan son model Yerden Statifli Dijital Radyografik Görüntüleme Cihazı ve simülasyon programının sağlık eğitimde önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan bu yeni laboratuvar, eğitimin kalitesini arttıracak. Üniversite olarak sektöre daha donanımlı öğrenciler yetiştirmek en büyük amaçlarımız arasında” ifadesini kullandı.

“İleri teknolojiyle donatılan laboratuvarlar, bilimsel sağlık hizmetini geliştirecek”

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Özlem Maranci Yıldırım ise ileri teknolojiyle donatılan yeni laboratuvarın, bilimsel sağlık hizmetini geliştireceğini kaydetti. Laboratuvarların, sektörle uyum içinde, teknolojik gelişimlere hâkim, deneyimli sağlık personelinin yetiştirilmesi için önemli olduğuna değinen Yıldırım, “Öğrenciler teknolojik bir hastanede erişebilecekleri son model bir röntgen cihazı olan Yerden Statifli Dijital Radyografik Görüntüleme Cihazı ile çalışabilecekler. Bunun yanı sıra Türkiye'de bir ilk olan röntgen simülasyon programıyla da hastane ortamındaki hasta çeşitliliğinin sağlanacak ve röntgen çekimi ortamı oluşturulacak. Böylece öğrenciler stajlarının büyük bir kısmını oluşturan röntgen çekimlerini, laboratuvar ortamında son teknoloji ile uygulamalı olarak öğrenebilecekler” dedi.

“Laboratuvar ortamında hasta set-up ve tedavi süreçlerinin simülasyonu yapılabilecek”

Radyoterapi Program Başkanı Eda Mutlu, 2019 yılında maske, vakum yatağı, meme boardu gibi ekipmanlarla kurduğumuz Radyoterapi Programı Laboratuvarının geliştirildiğini ve Türkiye'de yine ilk kez uygulanan Radyoterapi Simülasyon Programı ile öğrencilerin laboratuvar ortamında hasta set-up ve tedavi süreçlerinin de simülasyonunun yapabileceklerini ifade etti. Mutlu, “Öğrenciler staj ortamında öğrenemeyecekleri, belki yapma fırsatı bulamayacakları işlemleri Simülasyon Programı ile uygulayabilecekler, böylece iş hayatlarına çok daha tecrübeli ve donanımlı olarak başlangıç yapabileceklerdir” diye konuştu.