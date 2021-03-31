Türkiye'de ilk: “İzlenebilir Gıda Platformu” dönemi başlıyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden Hektaş iş birliği çerçevesinde hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi, CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer'in katılımıyla İstanbul Fulya'daki CarrefourSA Hiper'de tanıtıldı.

“İzlenebilir sebze ürünleri, sene sonuna kadar tüm marketlerimizde yer alacak”

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, uzun yıllardır gerçekleştirdikleri projelerle sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerini desteklediklerini, böylece doğru ürünü doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi:

“Hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile artık ‘Doğrusu' söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde müşterilerimizin kalıntı içermeyen, sera sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile üretilen ürünler, İstanbul'daki 150 marketimizde yer alıyor. Sonbahara kadar hasat edilen tüm ürünleri, mevcut marketlerimizin hepsinde satışa sunacağız. Böylelikle yıl sonuna kadar 800 bin kilogram ürün almış olacağız. İş birliğiyle Türkiye'de olmayan bir projeye imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

“Süreçleri kontrol ederek doğru ürünün yetişmesini sağlıyoruz”

Tarım faaliyetlerinin döngüsel ekonomi adına büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kartallıoğlu, bu kapsamda neler yaptıklarını şöyle aktardı:

“Yerli üreticiyi desteklemek, Anadolu'nun mirası yerli tohumları gelecek nesillere bırakabilmek için çiftçilere yerli tohum verip ürünü nasıl doğru yetiştireceklerine dair eğitimlere tabi tutuyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli alım garantisi modeliyle çalışarak üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı bir şekilde üretim yapılmasını ve hasat gerçekleşmesini sağlıyoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne ekeceğini, ne zaman hasat yapacağını ve ne kazanacağını biliyor. Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri bozmadan önce depolarımıza, analiz ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra da reyonlarımıza getiriyoruz. Bu sayede de ürünlerin atık olmamasını sağlıyor, israfı engelliyoruz. Tüm bu adımlarla üretimden reyona gelene kadar süreçte doğrusunu yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Tarımda ilk kez blockchain teknolojisi kullanıldı

Levent Ortakçıer ise, büyük bir öngörüyle temellerini daha 2018 yılında attıkları İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu kapsamında üretilen ürünleri ilk olarak CarrefourSA müşterileriyle buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Tarımda ilk kez blockchain teknolojisinin kullanıldığı İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu'nun hem son tüketiciye hem üreticiye hem de perakendeciye önemli faydalar sunmak için tasarlandığını belirten Levent Ortakçıer, bu teknolojinin 'bilgilerin değiştirilemez olması ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti etmesi' açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ortakçıer, "Bu teknolojiyle tüketiciler, tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor ve akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabiliyor” diye konuştu.

“Üreticiler yüksek verimli ürünlerle avantaj sağlıyor”

Platform kapsamında şu an için pilot olarak sözleşmeli 15 üretici ile çalıştıklarını, yıl sonuna kadar rakamı artırarak 100'den fazla üreticiyle anlaşmayı planladıklarını söyleyen Ortakçıer, şöyle devam etti:

“Sözleşmeli tarım modelimiz kapsamında birlikte çalıştığımız üreticilerimize öncelikle alım garantisi veriyoruz. Giderlerinin büyük bir kısmını oluşturan gübre ve bitki koruma ürünlerine ilişkin olarak onlara destek oluyor ve en önemlisi uzman ziraat mühendislerimizle 7/24 danışmanlık hizmeti veriyoruz. Topraklarına uygun tohumları seçmelerine yardım ediyor, bitki koruma, bitki besleme ve sulama programlarını oluşturuyoruz. Uygulamalı olarak kendi üretim alanlarında üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Tüm süreç tamamen kontrol ediliyor ve kayıt altında tutuluyor. Platform ile üreticilerimiz daha kaliteli ürünü daha yüksek verimle yetiştirebilecek ve piyasanın üzerinde bir fiyatla satabilecek.”

Amaç doğru üretici ve doğru ürün

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu sayesinde üretilen Çengelköy salatalık, pembe köy domatesi, salkım domates, mini turuncu domates, mini kahverengi domates, mini kırmızı domates ve renkli salkım çeri domates, İstanbul'daki 150 markette müşterilerle buluştu. Yıl sonuna kadar hasat edilen tüm ürünler, CarrefourSA'nın Türkiye genelindeki marketlerinde yer alacak. Platformla birlikte amaç, ürünün doğrusunu müşterilerine sunmak.