İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye'de ilk kez yapılan deprem tatbikatında cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı

Türkiye genelinde ilk kez yapılan deprem tatbikatı kapsamında İstanbul’da cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.

Türkiye genelinde ilk kez yapılan deprem tatbikatı kapsamında İstanbul'da cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. Öte yandan tatbikat esnasında Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi.



12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapıldı. Saatin 18.57'i göstermesiyle cep telefonlarına bildirimler gelirken cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. Öte yandan tatbikat esnasında Ayasofya Camii de dron ile havadan görüntülendi. Camilerden yapılan uyarılarda vatandaşların "çök, kapan, tutun" tekniğini uygulaması söylendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.