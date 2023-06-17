Türkiye'de ilk olan işbirliğinde katılımcılara sertifikaları verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve MEDYAPIM ortaklığında yapılan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen “Sinema ve Film Akademisi”, sertifika töreninin ikincisi düzenlendi. 16 hafta süren eğitimler sonunda başarılı olan ve medya sektöründe istihdam imkanı bulan kursiyerlere yapılan tören ile birlikte sertifikaları takdim edildi.

2 yıl önce akademiyle; sektöre yapımcı, yönetmen ve senarist kazandırılması amacıyla kurulan “Sinema ve Film Akademisi” kursiyerlerinden başarılı olanlara sertifika töreni düzenlendi. Üniversite ve sektör buluşmasına örnek olan bu işbirliği sonucunda ayrıca kursiyerler sektörde istihdam edilmek üzere desteklenecek.

İAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen sertifika törenine İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, MED Yapım Kurucusu Fatih Aksoy, MED Yapım yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, sektör temsilcileri yanı sıra akademik ve idari personeli katılım gösterdi. Akademide ki teorik eğitimleri İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri verirken, uygulama alanındaki eğitimleri ise MEDYAPIM'dan Fatih Aksoy, Mahir Tok, Gülümsün Özkök, Direnç Aksoy, Meltem Kayalı, Asena Bülbüloğlu, Merve Girgin, Emre Erkan, Kemal Hamamcıoğlu, Neslihan Yeşilyurt, Murat Öztürk ve Yusuf Pirhasan verdi.

“Eğitimleri hem pratik hem de teorik alıyorlar”

Doç. Dr. Mustafa Aydın yapılan işbirliği ile sektördeki yetişmiş eleman açığını kapattıklarını ifade ettiği değerlendirmesinde şu cümlelere yer verdi: “Son dönemlerde Türkiye'nin dizi, film, eğlence ve kültür sektör ürünleri dünyanın her yerinden talep görmeye başlandı. Daha önce Brezilya dizileri söylenirdi şimdi dünyanın her yerinden herkes Türkiye dizilerini konuşur oldu. Fakat bu yüzden sektör bir sıkıntı ile karşılaştı. Talep doğrultusunda sektörde yetişmiş eleman ihtiyacı doğdu. Bu açığı da kapatmak için Medyapım ile bir araya gelerek birlikte bu akademiyi kurduk. Geçen yıl başlamıştık bu ikinci mezunlarımız oluyor. Bu çocuklarımız eğitimlerini hem teorik hem pratik olarak alıyorlar. Teorik eğitimlerini üniversitemizde daha sonra aldıkları teorik eğitimleri setlere giderek yapım şirketlerinde fiili olarak alıyorlar. Böylelikle daha mezun olmadan sektör tarafından iyi şartlarda işlere alınıyorlar. Dizi-film sektöründe bu insan kaynağı açığını bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımız ve işbirliğimiz umarım daha uzun yıllar devam edecek.

“Amacımız sektörde yer almak isteyenlere destek vermek”

Tören öncesi konuşma yapan Fatih Aksoy, amaçlarının sektör ile ciddi bir şekilde ilgilenenlere yol göstermek olduğunu söyleyerek, “30 yıl önce kurulduk ve biz işe üniversiteden yeni mezun olanlar gibi hep çok yeni insanlar aldık. Hem eğittik hem çalıştık. Sonra da bütün sektör o insanlara iş verdi. Bugün TV sektörünün önemli bir bölümü bizden yetişmiş oldu. Çok daha fazla talep olmaya başladı yani daha fazla insana ihtiyaç oldu. Ben de o yüzden Mustafa Bey ile iletişime geçtim. O da ‘tabi hemen' yanıtını verdi. Burası yalnızca vakıf üniversitesi değil aynı zamanda en hızlı şekilde hareket eden ve herhangi bir yeni fikri kabul edip geliştiren bir üniversite. Dolayısıyla herkese teşekkür ederim. Bizim amacımız sektörde ciddiyetle yer almak isteyenleri yetiştirmek. Bu yılın mezunları geçen yıldan daha da üst düzeyde ve daha parlak insanlar. Önümüzdeki yıllarda da böyle devam edecek. Bu mezunların kimileri hala hazırda bizde çalışıyor. Yetiştirdiğimiz insanların sektörde yer almasını sağlayarak bir standart olmasını istiyoruz. Katılımcıların mezun olduğu yıl işe başlıyor olmaları önemli. Umarım önümüzdeki yıllarda daha fazla ve başarılı mezunlar veririz” dedi.