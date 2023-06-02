Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 19'uncu sayısı tanıtıldı

Ekonomi ve iş dünyasına yeni bir soluk getirme amacıyla yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 19'uncu sayısı tanıtıldı. Derginin yeni sayısında ‘Yatırım İklimi' ön planda olmak üzere gıda, enerji ve gayrimenkul gibi konular konuşuldu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi 19'uncu sayısını yayınladı. Derginin 19'uncu sayısının tanıtım toplantısı Bakırköy'de yapıldı. Derginin yeni sayısında ‘Yatırım İklimi' kapsamında, gıda, enerji ve gayrimenkul konular konuşuldu. Toplantı sonrasında başarılı iş insanlarına belgeleri takdim edildi.

“Haziran ayı boyunca da yatırımlarla alakalı gelişmeleri konuşacağız”

Derginin 19'uncu sayısının yapıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Bu sayıda, yatırım iklimini inceledik. Gıda, enerji, gayrimenkul bu alanlardaki yatırım iklimini seçtik. Cumhurbaşkanımız, iş insanlarına geçtiğimiz günlerde yatırım yapın diye çağrı yaptı. Bizde bu çağrıyı bu dergimizde incelemiş olduk. Hangi alanlara nasıl yatırımlar yapılacak, bu yatırımların sonucunda nasıl gelişme ortaya çıkacak gibi konular ön planda olacak. Haziran ayı boyunca da yatırımlarla alakalı gelişmeleri konuşacağız. Önümüzdeki ay konumuz ise savunma sanayi ve turizmi ayrıntılı incelemeyi düşüyoruz” şeklinde konuştu.

“EV'lerdeki alüminyum ihtiyacı, 2030 yılında şu anki seviyenin 10 katına çıkacak”

Toplantıya ev sahipliği yapan KUYAŞ CEO'su Evren Sarıçicek, “Mersin Silifke bölgesinde yaklaşık 400 milyon metrekare alana sahip yerleşkede ruhsat aldık. Bu yerleşkenin ana materyali boksit. Bu maden de alüminyumun ham maddesinin çıktığı bir maden. Alüminyum boksitten üretiliyor ve bu da külçe alüminyuma dönüşüyor. Dünyada alüminyum çok önemli bir maden. Akla gelen her üründe alüminyum var. En büyük artısı da yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması. Avrupa çok fazla önemsiyor. Metalin yerini alüminyum alıyor. Elektrikli arabalarda yaşanan alüminyum ihtiyacı, 2030 yılında şu anki seviyenin 10 katına çıkacağa düşünülüyor” ifadelerini kullandı.