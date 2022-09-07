Türkiye'de İş Dünyası'nın yeni sayısında sağlık ve gıda konuları ele alındı

Ekonomi ve iş dünyasına yeni bir soluk getirme amacıyla yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 11'inci sayısı tanıtıldı. Derginin yeni sayısında ‘Sağlıkta sürdürülebilirlik' ve ‘Tarım ve gıdanın dünü, bugünü ve geleceği' konularına ilişkin bilgiler aktarılıyor.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin yeni sayısı tanıtıldı. Derginin 11'inci sayısında 'Sağlıkta Sürdürülebilirlik' ve 'Tarım ve Gıdanın Dünü, Bugünü, Geleceği' konuları ele alındı. Türkiye Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yeni sayının içeriğiyle ilgili bilgiler verildi. Etkinliğe sağlık ve tarım sektöründen alanında uzman kişiler katıldı.

"Sağlıkta sürdürülebilirlik projeleri Türkiye'de başarıyla gerçekleştiriliyor"

Sağlıkta sürdürülebilirlik konusuyla ilgili konuşan Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, "Dergide sağlıkta sürdürülebilirlik konusu ele alınıyor. Derginin tanıtımının Türkiye Hastanesi'nde yapılmasını anlamlı buluyorum. Türkiye'de İş Dünyası dergisi çıktığından beri başarılara imza atmıştır. Sağlıkta sürdürülebilirlik önemli bir konu. Sağlıkta sürdürülebilirliği sağlama da finansal ve sağlığa erişim konuları öne çıkıyor. Sağlık hizmetleri sürekli şekilde bütün halka yansımalıdır. Sağlıkta dönüşüm 2002 yılından beri Türkiye'de başlamış durumda. Sağlıktı sürdürülebilirlik projeleri Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

“Tarım varsa bizde varız noktasına geldik”

Yeni sayının tanıtımında açıklamalarda bulunan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Yine her sayıda olduğu gibi birkaç konu var. Tarım ve sağlık konularını ele aldık. Tarım varsa bizde varız noktasına geldik. Bu konuda tarım bakanlığından başlayarak bütün kurum ve kuruluşların görüşlerini aktardık. Bir diğer konu da sağlık oldu. Türkiye sağlıkta önemli fırsatlar yakalayabilir. Her türlü alt yapı ülkemizde mevcut. Türkiye Hastanesi bunun örneklerinden biri. Sağlık sektörünü dergimizde masaya yatırdık. Sektörün geleceğine dair neler yapılmalı gibi konular dergide irdeleniyor. Sağlıkçıların, uzmanların görüşlerini yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.