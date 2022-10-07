Türkiye'de İş Dünyası'nın yeni sayısında start-up'lar ele alındı

Ekonomi ve iş dünyasına yeni bir soluk getirme amacıyla yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 12'inci sayısı tanıtıldı. Derginin yeni sayısında start-up'lar ele alındı. Dergide ayrıca Sarıyer'in balıkçılık faaliyetleri öne çıkarılan konu oldu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin yeni sayısı tanıtıldı. Sarıyer'de gerçekleştirilen etkinlikte, dergide işlenen konular hakkında bilgiler verildi. Derginin 12'inci sayısında start-up'lar ele alındı. Öte yandan Sarıyer'in balıkçılık faaliyetleri dergide öne çıkarılan konu oldu. Derginin yeni sayısının kapağında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yer aldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Türkiye'de İş Dünyası dergisinin özellikle hem yöneticiler tarafından hem de seçilen misafirler açısından çok büyük önem taşıdığını uzun zamandır takip ediyorum. Hangi alanda olursak olalım mesleki sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin çok daha verimli ve yarınlara yeteceğini biliyoruz. Ayrıca ülkemizin dünyaya da önderlik edeceğini biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, derginin bu ayki yeni sayısında öne çıkardıkları konunun Sarıyer'deki balıkçılık faaliyetleri olduğunu söyleyerek, “Balıkçılık Sarıyer ilçesinin olmazsa olmazıdır. Derginin yeni sayısında balıkçılık konusunu işledik. Sarıyer'de balıkçılık konferansı da yapıldı. Burada sorunların masaya yatırılarak çözüm yollarının arandığı bir konferans gerçekleşti” ifadelerini kullandı.