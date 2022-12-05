“Türkiye'de kadın profesör oranı yüzde 32, AB ülkelerinde ise 20,8”

Kadınların akademik camiaya katılımını değerlendiren Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, “Kadın profesör oranımız oldukça iyi. Ancak kadın rektör sayımız çok az” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi, 01-02-03 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOPKAPI WOMEN) tarafından üçüncü kez İstanbul'da düzenlendi.

Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlenen kongre çerçevesinde XXI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı da gerçekleştirildi. Kongrede açılış konuşmalarını Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman yaptı. Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise “2023'e Doğru Akademide Kadın: Geleceğe Bakış” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kadın Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Esin Koç da yine tarihteki önemli kadın fotoğrafçıları anlatan sunumunu gerçekleştirdi.

Kadınların küresel dünyada yaşanan sorun ve süreçlere dair çözüm bulma çabalarına tam olarak katılmasına yönelik hazırlanan bildiriler yüz yüze ve online oturumlarda sunuldu. Bilim insanları ayrıca “kadın” ve “küresel sorunlar” konularındaki çalışmalarının, bakış açılarının ve tartışmalarının disiplinlerarası ve uluslararası karşılaştırmalarını yaptı.

‘Kadın'a dair tüm sorunlar ele alındı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman konuşmasında, “Kadınların yaşadığı sorunlar, küresel sorunlarla bir arada ele aldığımız bir unsur haline geldi. Bizler de ‘kadın' konusunu diğer kritik alanlarla birlikte tartışmak için bir araya geldik. Bunlar; kadın ve yoksulluk, eğitime eşit olmayan erişim, sağlık hizmetlerine eşit olmayan erişim, kadınların ilerlemesine teşvik noktasında yetersiz mekanizmalar, kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve hak ihlali, kadınların siyasi katlımı ve liderliği, iş dünyasında kadın, toplumsal cinsiyet ve adalet, cinsel saldırı ve tacizin önlenmesi vb. konulardır. Elbette daha fazla başlığımız var” dedi.

Akademik alanda Türkiye'nin AB ve ABD'den eksiği yok

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise konuşmasında, “Türkiye'de kadın öğretim üyesi oranı yüzde 40 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 41,3, ABD'de ise yüzde 42,5. Kadın profesör oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de bu oran yüzde 32 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 20,8, ABD'de ise yüzde 32,5. Dolayısı ile akademik camiaya bakıldığında kadınlarımız Avrupa Birliği ve ABD baz alındığında iyi noktadalar. Ama ne yazık ki; 200'den fazla üniversitemizde kadın rektör sayısı dönem dönem değişmekle birlikte en fazla 13-14'e ulaşabilmektedir. Daha fazla kadının akademik camiada yönetici ve karar veren pozisyona gelmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye yüzde 17'lik dilimle 27 AB üyesi ve 19 asosiye ülke arasında yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke konumunda... AB ortalaması ise yüzde 3,2 olarak dikkat çekiyor” dedi.

Çalıştaya çok sayıda üniversite katılım sağladı

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen XXI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayına çok sayıda ulusal ve uluslararası üniversite temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Prof. Dr. Gülriz Uygur, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneğinden Cemre Baytok, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfından Leyla Soydinç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Bürosundan Betül Tuğcu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Jandarma Teğmen Büşra Nur Akkaya konuşmacı olarak katılım sağladı.

“Sen Kimsin, Ben Kimim?” öğrenci sergisi açıldı

Kongre çerçevesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerince “kadın” başlığında hazırlanan eserler “Sen Kimsin?, Ben Kimim?” başlıklı sergide, Topkapı Sergi Salonunda davetlilere sunuldu.