Türkiye'de kişi başı 149 litre ambalajlı su tüketiliyor

Türkiye'de yıllık kişi başı 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre ambalajlı su tüketiliyor. Söz konusu tüketim rakamları ise kişi başı yılda 136 adet yarım litrelik pet ve dört adet de damacana suya denk geliyor.

Dünya genelinde su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine verilerini inceleyen B2Press'e göre 2030 yılında her 10 kişiden 4'ünün suya erişiminin olmayacağı öngörülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town, 2018 yılında dünyada içme suyu tükenen ilk kent olarak tarihe geçti. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve kuraklıklar nedeniyle giderek tükenmesinin yanı sıra, su kirliliği de en önemli problemlerden biri. Özellikle kimyasal atıkların çokluğu ve beşeri faktörlerin neden olduğu kirlilik nedeniyle su kalitesinin azalması, dünyanın pek çok şehrinde musluktan akan suyunun içilememesine neden oluyor.

Dünyada 600 milyon hane ambalajlı su tüketti

Dünya genelinde çeşme suyu içilememesi birçok araştırmaya konu oluyor. Tapp Water platformunun açıklamış olduğu verileri derleyen B2Press, sadece 2018 yılında dünyada 600 milyon hanenin ambalajlı su tükettiğini belirtiyor. Bu rakam yılda 391 milyar litre yani dakikada yaklaşık 1 milyon ambalajlı suyun tüketilmesi anlamına geliyor. Plastik su şişesi kullanımının ise 2022 yılında 450 milyar litreye ulaşması bekleniyor.

İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkeler, içilebilir suyuyla öne çıkıyor

Musluktan akan içme suyunun en kötü olduğu ülkelerin başında Bangladeş, Hindistan, Çin ve Endonezya yer alıyor. Musluk suyunun en temiz olduğu ülkeler ise şöyle sıralanıyor: "İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Finlandiya".

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre her yıl yaklaşık 840 bin kişi, kullandığı kirli su ve yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada en çok su kirliliğine neden olan ülkeler arasında Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya bulunuyor.