Türkiye'de kültürel miras bilinci uluslararası organizasyonlarla artırılıyor

Türkiye'de kültürel miras bilincinin artırılması ve korunması bu doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle uluslararası katılımlı organizasyonlar düzenleniyor. Arkeolog Nezih Başgelen, kültür turizmi açısından önemli değerlerin Türkiye'de ortaya çıktığını söyleyerek "Türkiye çok özel bir kültür coğrafyası, bunu doğru değerleriyle koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı '6'ncı Heritage İstanbul', Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı, Türkiye'de kültürel miras bilincinin artırılması ve korunması bu doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Heritage İstanbul 2022'de düzenlenen konferanslar, seminer ve diğer yan etkinliklerde dünyaca ünlü iki yüze yakın arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeci bilgi ve birikimini dinleyicilerle paylaşıyor. Fuarda miras sohbetleri ve atölye çalışmalarında, üç gün boyunca 100'ü aşkın konuşmacının yer aldığı 48 oturum yapılacak.

"Hem Türk firmalar hem de uluslararası firmalar bu fuara katılıyor"

Heritage projeleri kurucusu Osman Murat Akan fuarın kültür turizmi ile ilgili farkındalık oluşturduğunu belirterek, ''Kültür mirası alanında Türkiye potansiyel olarak çok zengin bir ülke. Kültür mirası alanında Türkiye'de yeni yeni gelişmeler görülüyor. Bu işin endüstrisi gelişiyor. Ülkemizde de bu potansiyeli değerlendirecek hem Türk firmalar hem de uluslararası firmalar bu fuara katılıyor. Dünyada sadece deniz, güneş turizmi kalmadı. Kültür turizmine dayalı birçok turizm dalı gelişiyor. Kültür turizmine dayalı birçok turlar yapılıyor'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'de ortaya çıkan arkeolojik değerler dünya tarihinin değişmesine sebep oluyor''

Arkeolog Nezih Başgelen ise kültür turizminin gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili olarak, ''Kültür coğrafyalarını ele aldığımızda en yoğun kültürel miras birikimlerine sahip ülke Türkiye. İnsanların görmek istedikleri öncelikli yerler arasında Göbeklitepe'den Kapadokya'ya, Efes'ten Nemrut'a sayısız destinasyonlar çeşitli destinasyonlar bulunuyor. Bu değerlerle ilgili yapılan çalışmalar önem taşıyor. Kültür turizminin geliştirilmesi açısından yapılan projeler, bu fuarda ilgili kitlelerle buluşturuluyor. Kültür mirasımızı geleceğe taşımak için önleyici tedbirler gerekiyor. Türkiye'de çok ciddi arkeolojik projeler söz konusu. Bakanlığımıza bağlı yaklaşık 600 kazı şu anda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde sürdürülüyor. Türkiye'de ortaya çıkan arkeolojik değerler dünya tarihinin değişmesine sebep oluyor. Bugüne kadar okuduğumuz birçok tarihsel doğru bizdeki bulgularla değişiyor. Kültür turizmi açısından önemli değerler bizim coğrafyamızda ortaya çıkıyor. Bunlar da Kültür turizmi açısından önemli destinasyonlara dönüşüyor. Türkiye çok özel bir kültür coğrafyası, bunu doğru değerleriyle koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor'' açıklamasında bulundu.