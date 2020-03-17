Türkiye'de toplam oyun hasılatı 830 milyon dolar

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, 2019 yılında Türkiye'deki oyuncu sayısının 2 milyon artış göstererek 32 milyona çıktığını ve oyun sektörü büyüklüğünün de 830 milyon dolar civarında olduğunu açıkladı.

Oyun sektöründe her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türkiye, yapılan yeni girişimler, mobil oyun türlerinin popülerliği, espor etkinlikleri ve espor yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile birlikte markaların espora bakış açısı değişiyor ve buna bağlı olarak etkinlik sayısı artarken oyun pazarı da TL bazında artış gösteriyor. Özellikle MOBA, strateji, FPS ve gündelik mobil oyun türlerinin popülerliği gün geçtikçe artıyor. PC oyunlarının gelişiminin devam etmesi, espor etkinlikleri ve espor yatırımlarının büyümesi ülkemizdeki oyun sektörünün büyümesine yardımcı oluyor.

“Toplam oyun hasılatı 830 milyon dolar oldu”

Globalde ulaşılan oyun sektörünün toplam cirosunun 150 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “2018 yılında ise toplam ciro 138 milyar dolar civarındaydı. Türkiye'de oyuncu nüfusunun 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda bu sayının 30 milyondan 32 milyona çıkmasıyla elde edilen toplam oyun hasılatı 830 milyon dolar oldu. Ülkemizde internet kullanıcılarının 2019 yılında 63,2 milyona çıkmasıyla birlikte 2020 yılında bu rakamın 1 milyar doları bulması bekleniyor. Aynı zamanda dünya gelir sıralamasında Türkiye, 18'inci sıradaki yerini koruyor” açıklamalarında bulundu.

PUBG Mobile lider konumda

Mobil ve PC oyunlarına her geçen gün ilginin artığını söyleyen Ozan Aydemir, “2019 yılı Battle Royale, FPS ve MOBA oyunlarının yılı oldu. PUBG Mobile Türkiye'ye damga vurarak en çok oynanan, en çok indirilen ve en çok para harcanan oyun oldu” dedi.

Türkiye'de en çok 25-35 arası yaş grubu oyun oynuyor

Türkiye'de yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesim yüzde 35'le 25-35 yaş arasındakiler olurken bu yaş grubunu yüzde 28,6 ile 35-44 yaş, yüzde 21,9 ile 18-24 ya grubu takip ediyor. Ülkemizde kadınların yüzde 42,8'i oyun oynarken erkeklerde bu oran yüzde 57,2 olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun türlerine göre Türkiye'de 2019 yılında en çok oynanan mobil oyunlar yüzde 40 ile gündelik/puzzle, yüzde 30 kelime, yüzde 29 aksiyon-macera, yüzde 24 strateji, yüzde 21 yarış, yüzde 20 kart, yüzde 19 spor, yüzde 18 simülasyon, yüzde 14 müzik ve yüzde 12 oranında atari-retro olarak sıralanabilir. Kadınlar daha çok mobil oyun oynamayı tercih ederek puzzle ve kelime oyunlarına ilgi gösteriyorlar. En çok Kelime Gezmece, Kelimelik, Sudoku ve Candy Crush tercih edilenler arasında yer alıyor.

Türkiye'de espor takımının sayısı 85'e yükseldi

Son yıllarda oyun sektöründe pazar payı, espor ve mobil oyunların trend olması ile birlikte 2019 yılında oyun sektörünün hacmi yükseldi. Lisanslı kadın espor oyuncu sayısı 131, erkek sporcu sayısı ilse bin 384 olmak üzere toplam lisanslı esporcu sayısı bin 515 kişidir. Lisanlı kulüp sayısı 2018 yılında 30 iken bu rakam 2019 yılında 85'e yükseldi.

Sayılarla Türkiye oyun sektörü pazarı

2019 yılında yapılan araştırmaya göre (Newzoo- 2019 Free Global Game Market Report) Ortadoğu toplam oyun pazarı cirosu 4.8 milyar dolar, Türkiye'de ise toplam oyun pazarı cirosunun 830 milyon dolar oldu.

2018 yılında internet kullanıcıları 59 milyon 360 bin iken nüfusun yüzde 72'si internete bağlıydı. 2019 yılında internet kullanıcıları 63 milyon 200 bine yükselirken nüfusun internete bağlı kısmı yüzde 75.3'e yükseldi.

2018 yılında aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 52 milyon iken 2019 yılında 53 milyon 700 bine yükseldi.

2018 yılında mobil kullanıcıların sayısı 76 milyon 340 bin iken 2019 yılında ise 5 milyon 660 bin artış göstererek 82 milyona yükseldi.

Akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 2018 yılında 50 milyon iken bu rakam 2019 yılında 55 milyona yükseldi.

2018 yılında ayda 7.5 milyon oyuncu internet kafeleri ziyaret ederken 2019 yılında ayda ortalama 8.5 milyon oyuncu (Günde 325 bin oyuncu) internet kafeleri ziyaret etti.

Rapora göre Türkiye cep telefonundan mobil oyun oynamada pek çok ülkeyi geride bıraktı. Telefonda günde en az 1 kere oyun oynayanların oranı yüzde 49.

Türkiye'de yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesim yüzde 35'le 25-34 yaş arasındakiler olurken, yüzde 28.6 ile 35-44 yaş, yüzde 21.8 ile 18-24 yaş grubu takip etti.

Ülkemizde, kadınların yüzde 42.8'i oyun oynarken, erkeklerde bu oran yüzde 57,2 oldu.