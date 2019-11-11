Türkiye'de turizm trafiği çok hızlı artıyor

Türkiye'de güven ve istikrar arttıkça turizm trafiği de hızlı bir ivme kazanıyor.

Seyahat teknolojisi alanında dünyanın en büyük firmalarından biri olan Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'de demiryolları ile ilgili büyük bir potansiyel olduğuna işaret etti. Dünyadaki en büyük tren operatörlerinin kullandığı hazır bir platformları olduğunu belirten Willems, TCDD'yi de bu platformda görmek istediklerini anlatan ve gelecekte tren yolu ile yapılacak yolculukların çok daha artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve özellikle turizme devlet tarafından verilen önemin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Willems, “Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. İstanbul'a cruise'lar da gelmeye başladı, yakında büyük kongre ve toplantılar da başlayacak. 2020'nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz ve desteklemek istiyoruz” dedi.

Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh de Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, bu anlamda Türkiye'de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin değerli olduğunu belirtti. Gezginlerin artık daha fazlasını istediğini ve ve bunun sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da verilmesi gerektiğini kaydeden Champa, “Bu da ancak kişiselleştirme ve kişiye özel hizmetle mümkün. Biz anlamda küresel çözümler sunuyoruz” dedi.

Seyahat sektöründe de aynı perakende de olduğu gibi hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığına işaret eden Magesh, ancak sektörde online işlemler ve alışveriş artarken seyahat acentelerinin bir taraftan da fiziki mağazalar açarak müşterilerine ulaşmaya devam ettiğine dikkat çekti. Magesh, perakendenin geleceğinin karma yaklaşımında görüldüğünü ifade etti.

Tüketicilerin ne yalnızca internetten alışveriş yaptığını ne de sadece fiziksel mağazaları kullandığını vurgulayan Magesh, her iki ortamın da en iyi yönlerini seçtiklerini belirtti. Bunu seyahat sektöründe de gördüklerini anlatan Magesh, dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinin online acentaların yanında fiziksel mağazalar da açtıklarını ve big data şimdiye dek hiç olmadığı kadar perakende sektörünün lokomotifi olsa da yolcuların büyük çoğunluğunun gerçek insanlarla daha fazla etkileşim talep ettiğini söyledi.

Pek çok insanın perakendenin öldüğünü söylemek için çok aceleci davrandığını kaydeden Champa, "Perakende ölmedi ama sıkıcı perakendecilik öldü. Fiziksel perakendecilik alanlarının işlevi de değişiyor ve perakendeciler günbegün daha fazla artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi yatırımları yapar hale geldi. Böylelikle mağazalarını, müşterilerin zaman geçirmek ve ilham almak istediği mekanlar haline dönüştürmek istiyorlar. Seyahat de insanların en duygusal satın alma kararlarından biri olarak kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Amadeus Kuzey, Doğu, Orta ve Güney Avrupa Kıdemli Perakande Başkan Yardımcısı Anna Kofoed de bugünün yolcularının 'Dijital Profesyonel Tüketiciler' olduğuna işaret ederek, bu kişilerin içerik tüketmenin ötesinde, içerik üreten, bilgili, eleştirel düşünen ve talepkar kişiler olduğunu söyledi. Sunulacak her içeriğin bireysel ihtiyaçlara ve isteklere uygun olması gerektiğini anlatan Kofoed, rastgele önerilen içeriklerin artık bir anlamı kalmadığına dikkat çekti.