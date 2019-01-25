Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli sayısı 20 bin 701'e ulaştı

Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı incelendiğinde toplamda 20 bin 701 öğrenicinin Türkiye'de eğitim aldığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısına yönelik araştırmayı inceledi. PRNet'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 20 bin 701 olarak görüldü. Bu öğrencilerin 7 bin 721'i kadınlardan oluşurken, 12 bin 980 kişinin erkeklerden oluştuğu saptandı. Rapor 2017-2018 dönemine ait son verileri yansıtırken, en çok Suriyeli öğrencinin İstanbul'da eğitim gördüğü kaydedildi. Böylelikle 4 bin 323 Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul'u, 2 bin 48 öğrenci ile Gaziantep takip etti. Buna karşın en az Suriyeli öğrencinin Şırnak ve Tunceli'de yer aldığı gözlendi. Bu illerde öğrenim gören Suriyeli üniversiteli sayısı sadece 1 olarak kayıtlara geçti.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli odu. Son bir yıl içerisinde Suriyeli göçmen ve mülteciler 84 bin 638 yazılı basın haberine konu olarak gündemin en önemli başlıklar arasında yerini aldı. Ayrıca birçok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, Suriyeli öğrencilerle ilgili, son bir yıl içerisinde 2 bin 867 haberin yansıma bulduğu tespit edildi.