Üretilmiş olan mobil hastane setlerine Güney Amerika'dan sonra Orta Asya ve Afrika gibi pek çok yerden talep geldiğini belirten Alkan Group Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Alp Dora, "Mobil hastane setleri istenilen yerlerde birleştirilip, tam donanımlı bir hastaneye dönüşebiliyor" dedi.

Koronavirüs salgınının sebep olduğu pandemi günlerinde pek çok ülke sağlık hizmetlerinde yetersiz kaldı. Bu süreçte mobil hastanelere olan ihtiyaç arttı. En son Güney Amerika'ya 40 araçlık bir mobil hastane seti ihraç eden Alkan Group'un İcra Kurulu Üyesi Alp Dora yaptığı açıklamada, "40 araçlık setin içerisinde 20 adet mobil hastane treyleri ve 20 adet açılabilir mobil hastane konteyneri bulunuyor. Bu projeyle birlikte dünyada ilk defa kendi kendini kaldırabilen, açılabilir 40 feetlik konteyner üretimini de gerçekleştirmiş olduk. Mobil hastane setleri istenilen yerlerde birleştirilip, tam donanımlı bir hastaneye dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Güney Amerika'dan sonra Orta Asya ve Afrika gibi pek çok yerden talep var"

Dora, mobil hastane setlerinin ihtiyaca göre içerisinde muayene, ameliyathane, yoğun bakım ve tanı odaları olacak şekilde tasarlandığını belirterek, "Bu hastaneler, ihtiyacı olan mutfak, tuvalet, çamaşırhane gibi lojistik destek ünitelerini de kapsarken, bu sayede mobil setler sarf malzemeler dışında hiçbir lojistik desteğe ihtiyaç duymadan herhangi bir afet ve acil durumda kuruldukları bölgede hizmet verebilmektedirler. Üretilmiş olan mobil hastane setlerine Güney Amerika'dan sonra Orta Asya ve Afrika gibi pek çok yerden talep var. Türkiye'de üretilen mobil hastaneler, dünyaya sağlık taşıyor" diye konuştu.

1959 yılında kurulan şirket, 2000 yılından itibaren mobil çözümler üzerine yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları sonucunda yurtiçi ve yurtdışına üretmiş olduğu mobil sahne, mutfak, yatakhane gibi ürün portföyüne mobil hastane setlerini de ekleyerek, özel amaçlı mobil üst yapı sektöründe yerini sağlamlaştırdı. Alkan Group, 5 yıl içerisinde Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 10 üreticiden biri olmayı hedefliyor.