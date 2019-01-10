Türkiye'de yolcu sayısı 210 milyona ulaştı

Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık yatırımlarının gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye'de havacılık her geçen gün büyüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2018 yılında Türkiye'deki tüm havalimanlarında 210 milyon yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, 2018 yolcu sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık yatırımlarını son 16 yılda hayata geçirildiğini söyleyen Funda Ocak, ”Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık yatırımlarını son 16 yılda hayata geçiren Türkiye, havalimanı yapımı ve işletmesinde dünya nezdinde itibar gören bir ülke haline gelmiş bulunuyor. Küresel havacılığın zirve projesi İstanbul Havalimanı'nın ülkemize kazandırılması ve yurdumuzun birbirinden güzel havalimanları ile donatılmasında üstümüze düşen öncü rolü en iyi şekilde yerine getirmenin huzuru içindeyiz" dedi.

Türkiye hava sahasının en son teknolojiye sahip seyrüsefer sistem ve cihazları ile yönetildiğini paylaşan Ocak, ”2018 yılında 210 milyon yolcuya en mükemmel hizmetin sunulduğu havalimanlarımız, işletme kalitesi ve yolcu artışı bakımından Avrupa'nın zirvesine yerleşerek rekorlarını itibarlı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 1 milyon kilometre karelik hava sahamızı, uzman personelimiz ve en son teknolojiye sahip seyrüsefer sistem ve cihazları ile yönetiyoruz. Geldiğimiz yeri yeterli görmüyor, yenilikçi bir anlayış ve bilgi çağının gerektirdiği ileri vizyonla küresel havacılıktaki gelişmeleri dikkatle takip ederek yeni hedeflere ulaşmak için geleceğe koşumuzu sürdürüyoruz. Sektörümüzdeki gelişmeleri dikkatle izleyip haberleştiren, kıymetli eleştiri ve yorumlarıyla ufkumuzu açan medya mensuplarının özetlemeye çalıştığım başarılarımızdaki payı çok büyüktür. Hepsine minnettarım. Bu duygularla, değerli basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.