Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesinin imzaları atıldı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi, 1 milyar Euro civarında olması tahmin edilen yatırım maliyeti ve 275 Milyon Euro'luk AB katkısı ile Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi oldu.

Avrupa Birliği tarafından sağlanacak 275 milyon Euroluk hibeyle Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olan Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı projesi için imzalar atıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili proje anlaşmasının imza törenine AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldı.

497.1 milyon Eurosu demiryolu projelerine harcandı

İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB desteği ile daha önceden tamamlanmış olan demiryolu projeleri hakkında bilgiler verdi. Bakanlığa tahsis edilen toplam 574.3 Milyon Euro hibe fonundan 497.1 milyon Euro'sunun bu projelere harcandığını açıklayan Bakan Mehmet Cahit Turan, “Bu projeler; 1. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası, 2. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu, 3. Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu projeleridir. İsimlerini saydığım ilk iki proje tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesinde ise çalışmalar son aşamaya gelmiş ve mümkün olan en kısa zaman içerisinde hattın hizmete alınması için yoğun bir çaba harcanmaktadır” dedi.

Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik çift hatlı demiryolu inşa edilecek

Bakan Turhan imzalanan projenin AB fonları ile yapılan en büyük proje olduğuna dikkat çekti. Projeye ayrılan fon miktarı ve projenin detaylarını da açıklayan Turhan şöyle konuştu:

“İPA II Döneminde Bakanlığımız tarafından hayata geçirilecek olan ve bugün burada toplanmamızı sağlayan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, bugüne kadar AB fonları ile yapacağımız en büyük altyapı projesi olacaktır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi 275 Milyon Euro'luk AB katkısı ile İPA II Döneminde ülkemize ayrılan toplam tahsisatın yüzde 8'ini, ulaştırmaya ayrılan toplam tahsisatın ise yüzde 76'sını oluşturmaktadır. Proje, Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Sadece 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon Euro İPA fonu kullanılacak olup, 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğümüz tarafından milli bütçe imkanları ile inşa edilecektir. Projenin tamamlanması ile birlikte Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece; İstanbul'dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule Projesi, ülkemizin Avrupa Birliği ülkelerine yüksek standartlı bir demiryolu ile doğrudan bağlantısı sağlamış olacaktır.”

İhale sürecinde de sona gelindi

275 Milyon Euro'luk AB katkısı ile Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin ihale süreci de son aşamaya geldi. Mart ayı içinde sonlandırılması beklenen ihale sürecinin ardından Nisan ayında hem yapım hem de müşavirlik işine ait sözleşmelerin imzalanarak işe başlanması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konuşmasının son bölümünde emeği geçenlere teşekkür etti.

AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc ise konuşmasında, “En büyük destek verdiğimiz proje bu, bu noktaya kolay gelmedik. Beraber çalışarak tamamladık.” dedi.

Halkalı - Kapıkule demiryolu hattı, İstanbul-Halkalı istasyonu ile Kapıkule / Bulgaristan sınır geçiş noktasında yer alan Svelingrad istasyonu arasında güvenli, konforlu ve hızlı yük ve yolcu taşımacılığı yapılmasına olanak sağlayacak. Demiryolu hattı elektrikli çift hat, AB standartlarına uygun (ERTMS ETCS Level 1) teknoloji ürünü sinyalizasyon sistemleri ile donatılmış olup saatte 200 kilometrelik bir tasarım hızına uygun nitelikte olacak. Proje tamamlandığında AB ile Türkiye arasında ve Türkiye'den Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan daha büyük bir ticaret koridorunun gelişmesini de kolaylaştıracak.