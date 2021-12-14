Türkiye'deki AVM'ye dünya çapında tasarım ödül

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul'ün İzmir'de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri'nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de sürdürülebilirlikte takdir ödülüne layık görüldü.

Rönesans Gayrimenkul'ün inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi, ICSC 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri'nde dünyadaki en iyi proje seçildi. ABD'de 2 Aralık'ta düzenlenen ödül töreninde aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında takdir ödülüne layık görüldü.

“Hilltown Karşıyaka sektörümüze yeni bir yaklaşım getirdi”

Rönesans Gayrimenkul'ün sektördeki deneyimi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı ile Hilltown Karşıyaka'yı hayata geçirdiğini belirten Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Şirket olarak 28 ülkede, 75 bin çalışanımız ile ilklere imza atmaya ve geleceğin yapılarını inşa etmeye devam ediyoruz. AVM, tasarımı ve sürdürülebilir yapısıyla, dünyanın önde gelen projeleri arasında yer alıyor. Türkiye'de, dünya çapında tasarım kategorisinde ödül alan ilk alışveriş merkezinin Hilltown Karşıyaka olmasından gurur duyuyorum” diye konuştu.

AVM'nin Karşıyaka ve İzmir halkının yaşam tarzına uygun olarak tasarlandığı belirtildi.

Kültürel zenginlikler ile yeni nesil tercihler bir arada

AVM hakkında şu bilgiler verildi: Mimarisi ve tasarımıyla standart alışveriş merkezlerinden farklılaşan AVM, 90 bin metrekare inşaat alanı, 63 bin metrekare kiralanabilir alanı ile Ekim 2019'da İzmir Karşıyaka'da hizmete açıldı. Bölge halkının samimi yaşam tarzı, açık havada yemek yeme ve vakit geçirme alışkanlıkları göz önünde tutularak hayata geçirilen AVM, yerel kültürel zenginlikleri ile küresel yeni nesil tercihleri de bir araya getirdi.

Özgün tasarımla yeni bir yaşam deneyimi

Mimarisi, kolay ulaşılabilir konumu, seçkin markaları, alışveriş caddesinde yer alan kafe, restoran ve eğlence alanlarıyla misafirlerine yeni bir yaşam deneyimi sağlayan AVM, yerel ve ulusal lezzetleri bir arada bulunduran özgün tasarımıyla Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. AVM, çocuklu ailelere özel olarak geliştirdiği su temalı oyuncakları da kapsayan toplam 2 bin metrekare oyun alanıyla, İzmir'in en eğlenceli çocuk parklarından birine ev sahipliği yapıyor. Hayvan dostu park alanı ‘Pati Town' sayesinde hayvanseverler alışveriş yaparken, sevimli dostları da enerjilerini atabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alana kavuştu. Ayrıca AVM'ye 3 milyon kişi, en fazla yarım saatlik bir zaman diliminde kolaylıkla ulaşabiliyor.