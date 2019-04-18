“Türkiye'deki bilişim şirketleri bulut teknolojilere uyum sağlamakta yavaş kalıyor”

'si düzenlenen Hosting Talk Global, cloud ve hosting sektöründe öncü 30'dan fazla konuşmacı ile dünya genelinden binden fazla sektör profesyonelini İstanbul'da bir araya getirdi.

Türkiye'nin en kapsamlı hosting ve cloud teknolojileri etkinliklerinden Hosting Talk Global, ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda “Sektörün Geleceği" temasıyla 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi. 30 oturumun düzenlendiği etkinlikte, Türkiye'de cloud ve hosting sektörünün geleceği; hyperscale, hyper converged altyapıları; Docker, Kubernetes, Serverless teknolojileri; Amazon, Azure, Google Cloud'un sektöre etkisi ve cloud ürün geliştirme stratejileri detaylı bir şekilde ele alındı. Cloud ve hosting sektöründe uluslararası alanda tanınan Radix CEO'su Bhavin Turakhia, Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean Kıdemli Ortaklık Müdürü Mohan Ram gibi birçok isim konuşmacı olarak yer alırken Türkiye ve dünyadan 1000'den fazla sektör profesyoneli ağırlandı.

"Türkiye'deki hosting sektörü dünyadaki değişime ayak uydurmakta yavaş kalıyor”

Etkinliğin önemli konuşmacıları arasında yer alan, Hindistan'ın domain ve hosting alanındaki en büyük şirketleri; Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock'ı 1.2 milyar dolar bedelle Endurance grubuna satan Radix'in CEO'su Bhavin Turakhia Türkiye pazarıyla ilgili tespitlerini şöyle aktardı: “Dünya genelinde cloud ve hosting sektörü bir değişim içerisinde ancak Türkiye'deki oyuncular bu değişime ayak uydurma noktasında biraz yavaş davranıyor. Şirketlerin ölçekleme sorununa yani hyperscale ve rekabete karşı ayakta kalabilmesi için cloud servislere daha fazla kafa yorması ve değişimi getirebilecek gerekli insan kaynağı, yazılım ve altyapı yatırımlarını hızlıca planlaması gerekiyor.” Dünyanın en çok tercih edilen kontrol panellerinden Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig ise Hyperscale'in hosting firmalarının ve bilişim şirketlerinin geleceğini dolaylı yoldan tehdit ettiğinden ve hosting firmalarının bir an önce değişime ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

“2020'de Ortadoğu'nun en büyük cloud etkinliğini düzenleyeceğiz.”

Hosting Talk Global kurucusu Burkay Yapağcıoğlu açılış konuşmasında etkinliğin amacının, cloud ve hosting sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sektörün geleceğini belirleyen önemli konuların konuşulmasını sağlamak ve şirketleri rekabete karşı ayakta tutacak teknolojiler ile ilgili bilgilendirmek, olduğunu ifade etti. 2020'de Ortadoğu'nun en büyük cloud etkinliğini düzenleyeceklerinin müjdesini de veren Yapağcıoğlu, “Şu an bölgenin en büyük sektörel etkinliklerinden birine ev sahipliğini yapıyoruz. Dünya genelinde daha fazla katılımcıyı hedeflendiğimiz bir cloud zirvesini gelecek sene düzenleyerek Rusya, Ortadoğu, Avrupa ve Balkan ülkelerindenden geniş katılımlı bölgesel bir etkinlik düzenleyeceğiz” dedi.