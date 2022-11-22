Türkiye'deki çiftçilerin yüzde 98'ine göre en büyük tehdit iklim değişikliği

Türkiye'deki çiftçilerin yüzde 98'i, iklim değişikliğinin çiftliklerindeki finansal sürdürülebilirliği etkilediğini belirtiyor.

Vodafone Grubu'nun Türkiye dahil 13 ülkede yaptırdığı ‘Çiftçiler ve Dijitalleşme' konulu araştırmaya göre, çiftçiler dijital teknolojilerin üretkenlik ve sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu söylerken, gittikçe artan çevresel ve ekonomik baskılar nedeniyle daha fazla dijital araç kullanmak için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Araştırma, çiftçilerin karşı karşıya olduğu tehditlerin başında iklim değişikliğinin geldiğini gösteriyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan çiftçilerin yüzde 98'i, iklim değişikliğinin çiftliklerindeki finansal sürdürülebilirliği etkilediğini belirtiyor.

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

“Vodafone Grubu olarak, tüm dünyada tarımın dijitalleşmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin de dahil olduğu yeni araştırmamıza göre, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu dijital teknolojilere, bilgiye ve eğitime kavuşması için şirketlerin ve kamu sektörünün birlikte çalışması hayati önem taşıyor. Çiftçilerin dijital teknolojilere, bulut çözümlerine ve veri hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugün, iklim değişikliği gibi sorunlar tarım sektörünün geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdidin önüne geçilmesinde dijital teknolojiler önemli rol oynuyor. Çiftçilerin dijital çözümleri benimsemeye başladığını görmek olumlu olsa da, hassas veriye dayalı tarımın tamamen benimsenmesini garanti altına almak için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Vodafone olarak, operasyonlarını dijitalleştirmek isteyen çiftçilerin yanındayız. Sunduğumuz çözümlerle, çiftçilerin daha dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için maliyetleri azaltıp verimliliği artırmalarına yardımcı oluyoruz.”

Akıllı tarım çözümleri yaygınlaşıyor

Vodafone'un araştırması, çiftçilerin akıllı tarım çözümlerine yöneldiğini gösteriyor. Çiftliklerde kullanılan akıllı araçlar, verimliliği artırıp enerji, gübre ve su kullanımının azaltılmasına yardımcı oluyor. Bu teknolojiler arasında dronlar, araç takip cihazları ve otonom araçlar, hava ve toprak koşullarının yanı sıra maliyetlerin ve pazar fiyatlarının izlenmesini sağlayan yapay zeka, blockchain teknolojisi ve akıllı telefon uygulamaları yer alıyor. Akıllı su yönetimi, sulama ve mahsul besleme çözümleri de çiftçilerin verimliliklerini artırırken temel tarım verilerini daha görünür kılıyor.

Dijital araçlara yatırım artıyor

Araştırmaya göre, Türkiye'deki çiftçilerin yüzde 94'ü, dijital teknolojilerin, tarımsal faaliyetlerin gelecekte başarılı olmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Çiftçilerin tamamı, iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadelede dijital tarımın etkili olduğunu söylüyor ve önümüzdeki 12 ay içinde dijital araçlara daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, dijital tarım araçlarının yaygın ve uzun vadeli benimsenmesinin önünde bazı engeller bulunuyor. Türkiye'deki çiftçilerinin yüzde 37'si cihazların ve diğer donanımların maliyetini önemli bir engel olarak gösterirken, yüzde 92'si dijital teknolojilerin başarıyla benimsenmesinde hükümet desteğinin önemli rol oynadığını düşünüyor.

Eğitim ve bağlantı talebi yükseliyor

Araştırma, çiftçiler nezdinde eğitim ve bağlantı ihtiyacının da arttığını gösteriyor. Türkiye'den araştırmaya katılan çiftçilerin yüzde 49'u dijital çözümlerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim talep ederken, yüzde 39'u çiftliklerinde daha fazla dijital araç kullanmak için daha iyi mobil internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

13 ülkede 600 çiftçiyle anket yapıldı

Vodafone'un “Çiftçiler ve Dijitalleşme” araştırması kapsamında Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, Mısır, Kenya, Güney Afrika ve Tanzanya'da 600'den fazla çiftçiye çiftliklerini dijitalleştirmeye yönelik mevcut durum, karşılaştıkları çevresel zorluklar, tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik ve toplumsal baskılar ve artan ekipman/malzeme maliyetleri hakkında sorular soruldu. Savanta ComRes şirketi tarafından yürütülen araştırma, Avrupa'da online ortamda, Afrika'da ise telefonla gerçekleştirildi. Her ölçekten çiftçinin dahil edildiği araştırma için Romanya'da 21, diğer ülkelerde 50 çiftçiyle anketler yapıldı. Saha çalışması, Eylül ve Ekim 2022'de gerçekleşti.