Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayısında büyük artış yaşandı

Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayısı her yıl artış gösterirken, 2018 yılında bu sayısının 459'a yükseldiği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ulusal mavi bayrak istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayısının 459'a yükseldiği görüldü. Geçmiş yıllarla kıyasladığında ise mavi bayraklı plaj sayının neredeyse her yıl artış gösterdiği saptandı. Böylelikle 1994 yılında sadece 6 adet olan mavi bayraklı plaj sayının 2015 yılında 436, 2016 yılında 444, 2017 yılında ise 454 olduğu kaydedildi. En çok mavi bayraklı plajın ise Antalya'da olduğu anlaşıldı. Böylelikle 200 mavi bayrağa sahip Antalya'dan sonra ikinciliğin 100 mavi bayrak ile Muğla'da olduğu gözlendi.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Mavi bayraklı plajlarla alakalı 2 bin 640 haber yansıması tespit edilirken, mavi bayraklı plajların yaz aylarının turizm başlığında en çok konuşulan ve halk tarafından en çok tercih edilen plajların arasında olduğu görüldü. Geçtiğimiz yaz döneminde plajlar ise 14 bin 399 yazılı basın haberiyle konuşuldu.