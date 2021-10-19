Türkiye'deki müze sayıları artmaya devam ediyor

Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494'e ulaşırken, bunların 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise müze sayılarının sürekli arttığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre, Türkiye genelindeki müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494'e ulaştı. Bunların 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'u ise özel müze kategorisinde yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409, 2018 yılında ise 451 olarak karşımıza çıktı. Özel ve bakanlığa bağlı olmak üzere müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarında geçen yıl azalma görülürken, pandemi ile birlikte yüzde 73,6 gibi büyük bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, müzelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdığı tespit edildi. Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer alırken, geçen yıl pandemi sürecinde sanal müze ziyaretlerinin de medyada yer aldığı kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilgi odağı olan sanal müzeler ise bin 116 haberle konuşuldu.