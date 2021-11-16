Türkiye'den 3 kıtaya otobüs ihracatı

Türkiye'den ihraç edilen her 4 otobüsten 3'ünü üreten Mercedes-Benz Türk, dünyanın dört bir yanına otobüs ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor. Ekim ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke Fransa, İtalya ve Avusturya oldu.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak - Ekim 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 178 adet şehirler arası, 40 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 218 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam etti.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen otobüsler, ağırlıklı olarak aralarında Fransa, İtalya ve İngiltere olan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk ürettiği otobüsleri aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar, Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihraç ediyor.

Hoşdere otobüs fabrikasında üretilen otobüslerin ihracatı Ekim 2021'de de aralıksız olarak devam etti. Fransa ay bazında 105 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Fransa'yı 26 adetle İtalya takip ederken, Avusturya'ya da 6 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Sadece Türkiye'de üretilen yeni Mercedes-Benz Tourrider da Kuzey Amerika'ya ihraç edilecek

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilip, ihraç edilecek. Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarı için Hoşdere'de üretilen ilk otobüs olmasının yanı sıra, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazanıyor.