Türkiye'den Ahıska Türklerine yardım

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin (DATÜB) ortak çalışması sonucu Covid-19 ile mücadele için gerekli olan tıbbı malzemeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki DATÜB Temsilciliklerine teslim edildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Ahıskalı Türklerine gönderilen 12 ton malzeme içerisinde; Cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum, temassız ateş ölçer, solunum cihazı, dezenfektan, siperlik ve korona virüse yardımcı ilaç kutularından oluşan yardım malzemeleri DATÜB Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Temsilciliklerine teslim edildikten sonra dağıtılmaya başlandı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yapılan tıbbi yardım ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz DATÜB olarak 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse hayatı durma noktasına getiren salgın sürecinde de faaliyetimize durmadan devam ettik. Kendi imkanlarımızla Ahıskalı Türklerin yaşadığı dokuz ülkede yaşayan Ahıskalı ve yerel vatandaşlardan oluşan toplam 10 binden fazla gıda yardımında bulunduk. DATÜB Genel merkezi, Ülke temsilciliklerimiz özverili çalışmaları ile her zaman örnek faaliyet içerisinde oldular. Şimdi ise önemli bir çalışmamızın sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da eş zamanlı olarak Covid-19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzemeler temsilciliklerimize ulaştı. Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Salgından etkilenen ailelerin tespit edilmesi için kurduğumuz komisyona bölge temsilcilerimiz, hastane doktorlarımız, köy sorumlularımız işbirliği içerisinde çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimize tıbbi malzemelerin ulaştırılması için çaba harcamaktalar. En kısa zamanda yardım malzemelerinin salgından etkilenen tüm kardeşlerimize ulaştıracağız. Aynı zamanda bu dağıtım esnasında Ülke Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile beraber hareket ediyoruz. Bu çalışmada en büyük emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmakla, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Büyükelçilik görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz anavatandan uzakta olsak ta zor zamanlarımızda Türkiye'nin desteğini hep hissettik.” ifadelerini kullandı.