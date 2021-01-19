Türkiye'den Ahıskalı Türklere tıbbı malzeme yardımı

Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Covid-19 ile mücadele için gerekli olan tıbbı malzemeler Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'daki Ahıska Türkleri'ne teslim edildi.

Ahıskalı Türkler için gönderilen tıbbi malzemeler Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'daki DATÜB Temsilciliklerine teslim edildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkede yaşayan Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzeme Bişkek'e ulaştı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan tarafından 20 bin adet cerrahi maske, bin 200 adet N95 maske, bin 500 adet koruyucu tulum, 7 adet ateş ölçer, 1 adet solunum cihazı, 200 adet dezenfektan, 115 adet siperlik ve ilaç kutusu yardımlar Kırgızistan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) temsilciliğine teslim edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar yaptığı açıklamada “Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma ile Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da eş zamanlı olarak Covid-19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzemeler temsilciliklerimize ulaştırıldı. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talimatıyla Covid-19'la mücadele kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve büyükelçilik görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Ahıskalı Türkler olarak zor zamanlarımızda anavatan Türkiye'nin desteğini hep hissettik” ifadelerini kullandı.

Kızgızistan'daki Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Temsilcisi Atamşa Dursunov, Türkiye'den gelen tıbbı malzemelerinin Covid-19'la mücadelede kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Teslim aldığımız tıbbı malzemeleri halka ulaştıracağız. Türkiye yönetimine, Dışişleri Bakanlığına ve DATÜB'e teşekkür ediyoruz” dedi.