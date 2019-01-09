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Türkiye'den Azerbaycan'a 'şık' transfer

Türk erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Azerbaycan pazarına girdi.



Türkiye'de en çok tercih edilen erkek giyim markalarından olan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'da ilk mağazasını açtı. Yapılan şirket duyurusuna göre, ülkedeki ilk mağaza başkent Bakü'de hizmete girdi.



Yapılan şirket açıklamasına göre Bakü Nerimanov Caddesi'nde 250 metrekarelik mağazasıyla Azerbaycan'a Altınyıldız Classsics'i taşıyan BR Mazağacılık, 5 farklı noktada daha mağaza açmayı hedefliyor. Bakü'nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall ve 28 May Mall'u da lokasyon olarak belirleyen marka, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpazede ürün ve renk seçeneklerini Azerbaycan'a da şık giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor.



Yurtdışında büyüme sürecek


Açıklamada markanın yurtdışı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği kaydedilirken başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Balkanlar ve Almanya'da mağaza açmak planlanıyor.

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