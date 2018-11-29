Türkiye'den dünyaya acil tıpta bilim ihracı

Dr. Başar Cander, acil tıp alanında 25 yıldır edindiği tecrübe ile dünyada ikinci sırada olan Türkiye'nin, artık bu tecrübeyi birçok ülkeye ihraç etmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de 25 yıllık bir geçmişi olan acil tıbbın yılda 120 milyonluk hasta başvurusu ile önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, bu alanda Amerika'dan sonra ikinci ülke konumunda olduklarını vurgulayarak, “Bu başvuru miktarı başka bir ülked e olsa sistemi kilitlerdi. Biz bunun üstesinden geldik, yönettik ve bu da bize büyük tecrübe ile güç kazandırdı. Şimdi bu tecrübeyi birçok ülkeye aktarmaya başladık” dedi.

“Bize bağlı insanlar kazanıyoruz”

Yıllardır yapmamız gereken bilim ihracatının yeni yeni yapılmaya başlandığını ifade eden Cander, ”Gelişmiş ülkeler şimdi bunu yapıyor. Biz de Osmanlı devleti zamanında bunu yapmıştık. Bilim üretmiş, bilim ihraç etmiştik. Beyaz eşya gibi ürün ihracatının karşılığında para kazanırsınız, bilim ihracatında ise insan kazanırsınız, bunu yönetirsiniz. Türkiye tarihindeki liderlik misyonunu canlandırmak istiyorsa buna bilimsel anlamda başlamalı. Sizin paranıza veya ekonominize belirli bir süre saygı duyabilirler ama bu işin kalıcı olması ancak orayı bilimsel olarak yönetebilmenizden geçmektedir. Bu ülkelere bilimsel ihracı sürdürebilirseniz, o insanların size bağımlılığını sağlarsınız. Bu hem gönül bağlılığı, hem de bilimsel bağdır. Sizinle bilgi alış verişi yapmak zorundadır” diye konuştu.

Acil Tıp ihracı için önce o ülke için sistemi kurguladıklarını ve eğitimi planladıklarını bildiren Prof.Dr. Cander, asistan değişim, kongre, sempozyum ve kurslarla eğitimleri ortaklaştırdıklarını, böylece hem eğitim verip hem de sistemi kurduklarını anlattı. Cander, bunun sağlanmasıyla birlikte orada acil tıbbın kurulduğunu söyledi.

“4 kıtada 4 ülkede organizasyon yaptık”

Acil tıbbı branş olarak Amerika'dan sonra en çok geliştiren ve en erken alan ülke olduklarını belirten ATUDER Başkanı Cander, “10-15 gün içinde 3 kıta 4 ülkede 4 organizasyon yapan bir camia haline geldik. 25 yıllık tecrübe bizi bir yere taşıdı. Bunda da hükümetin politikalarının acile verdiği önem ve bize katkısı da önemli. Bu kadar hasta Avrupa'da başvursa sistem kilitlenir. Biz bunu güce dönüştürdük. Bu kadar tecrübe var ve ileri seviyeye gelince dernek olarak güçlü seviyeye geldik. Biz bunu yıllardır Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Özbekistan'da bilimse ihracata dönüştürdük" diye konuştu.

Geçen ay içerisinde yoğun bir takvim yaşadıklarını anlatan Başar Cander, Ürdün'de kraliyetin temsil ettiği Rolay Medical Servis'in organizasyonu ile 4 bin kişinin katıldığı kongrede 2 gün boyunca acil tıbbı anlattıklarını, anlaşmalar üzerine görüşlerini bildirdiklerini söyledi. Ardından da Katar'da sağlık bakanı ile görüşerek asistan değişim programını başlattıklarını bildiren Cander, Katar'ın dost bir ülke olduğunu, hatırlatarak, "Orada acil tıp emekleme safhasında. Acil tıbbın nasıl olması gerektiğini, nasıl ilerleyeceklerini gösteriyoruz. Bunlar bizim açımızdan çok önemli gelişmeler. Bilim firmasının desteğiyle Azerbaycan'da çalışmalara başladık. Orada acil tıp hiç kurulmamış. Tıp Üniversitesi Rektörü ve başhekimi ile görüştük. 2 gün boyunca eğitim vererek öncülük etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Önceki hafta Hindistan'da düzenlenen ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden önemli isimlerin katıldığı kongreye ise Türkiye'nin onur konuğu olarak davet edildiğini söyleyen Prof.Dr. Cander, "Türkiye acil tıbbının geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın ilgi gösterdiği ülkelerde, ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkelerde acil tıbbı kuramamış ülkeler var. Biz bunlara önderlik etmeliyiz. Ultrason kursuyla da Tunus, Mısır gibi bir çok ülkeye e ultrason eğitimleri veriyoruz. Geçmişteki bilimsel liderlik rolümüzü acil tıpta gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu çok önemli aşama“ dedi.