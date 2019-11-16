Türkiye'den, Romanya ve Pakistan'a 2,1 milyon TL'lik ilaç ihracatı

Türkiye'den, Pakistan ve Romanya'ya Ekim ayında 2,1 milyon TL'lik onkolojik ilaç ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 100'den fazla ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat yaparak rekor kıran Türkiye ilaç sektörü, 2019'da da büyümeye devam ediyor.

Onkoloji alanında Türkiye ilaç endüstrisinin önemli yerli markalarından biri olan Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğçe Koç, “Ekim ayı içerisinde Pakistan ve Romanya'ya yaklaşık 400 bin eurodan fazla ilaç satışı yaptık. Ülkemizden Pakistan'a onkoloji alanında bu ölçekte ilk ilaç ihracatını biz gerçekleştirdik. Bu hem yerli bir marka olarak bizim için hem de Türkiye ilaç sektörü adına önemli bir gelişme. Türkiye'de 100 yıldır ilaç üretiliyor ancak sektör hala hak ettiği yerde değil. Önemli bir potansiyelimiz var ve bu konuda çalışan yerli firmalar olarak devletin desteği bizler için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Onkolojinin gelecek 5 yıl içerisinde dünya ilaç sektöründe en çok büyüyecek alan olarak görüldüğüne değinen Koç, Gebze OSB'deki tesiste ağırlıklı kemoterapi sürecinde kullanılan kanser ilaçları ürettiklerini kaydetti. Koç, “Amacımız, yüzde 95'i ülkemize ithal olarak sağlanan onkoloji ilaçlarını yerelleştirmek, yerli üretim kapasitesini arttırarak dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bu alanda ülkemizin adını dünyaya duyurmak. Hep söylediğimiz gibi ilaç stratejik bir sektördür. Bu konuda devletin desteği de bizler için büyük önem taşıyor” dedi.