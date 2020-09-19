Türkiye'den, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne tıbbi malzeme yardımı

Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde büyük artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Türkiye'de Türkiye Bosna Sancak Derneği öncülüğünde başlatılan 'Sancak Yalnız Değil' kampanyasında toplanan 2 tır dolusu tıbbi malzeme, ihtiyaç sahibi soydaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, toplanan yardımlarla temin edilen sağlık malzemelerinin yola çıktığını belirterek, "Başta Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçimiz Tanju Bilgiç olmak üzere gönderilen yardımlarda katkısı bulunan tüm SKT'larımıza ve maddi manevi desteğini esirgemeyen tüm hayırseverlere Türkiye Bosna Sancak Derneği olarak çok teşekkür ederiz" dedi.

'Sancak Yalnız Değil' kampanyasında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde yardım toplandığı, bu yardımlarla tıbbi malzeme ve araç gereç tedariği yapılarak bölgeye gönderildiği belirtildi.