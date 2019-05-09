Türkiye'nin çimento ihracatı 600 milyon doları aştı

600 milyon doları aşan ihracat yaparak, çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nın 100'üncüsüne ev sahipliği yapacak.

Çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nın 100'üncüsüne ev sahipliği yapacak. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası işbirliğiyle İstanbul'a getirilen konferansa 5 kıta, 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak. Konferans, 24 -26 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Konferansta çimento sektöründeki son üretim teknikleri, inşaat sektörünün çimento sanayi üzerindeki etkileri ve ihracat pazarlarındaki yeni iş fırsatlarının yanı sıra çevre ve insan dostu üretim, atık geri dönüşümü, çimento sektöründe insan kaynağı yönetimi ve yeni iş fırsatları konuşulacak.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Türk çimento sektörünün dünyadaki konumuna dikkat çektiği açıklamasında, "İhracatı geçtiğimiz yıl 600 milyon doları aşan sektörümüz çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline geldi. Türk çimentosu da ülkemiz ihracat kalemleri arasında stratejik bir konuma yükseldi. Bu yıl ihracatını yüzde 30 artırmayı hedeflediğimiz sektörümüzün en büyük konferansının ülkemizde düzenlenmesi, hepimiz adına çok büyük bir gururdur. Türkiye çimento sektöründeki tüm sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği bu işbirliğinin başka sektörlere de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Türk çimento sektörünün Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Ünal şunları söyledi: "Türkiye bu alanda artan sektörel deneyimi, ileri tekniklerle üretim yapabilme kapasitesi ve çimento ihracatında yakaladığı sürekli artışla global pazarda tanınan güçlü bir oyuncudur. Sektörümüzün yılsonu hedeflerimize ulaşması, yeni iş bağlantıları kurarak ihracattaki gücünü artırması noktasında INTERCEM ev sahipliğimiz önemli bir fırsat olacaktır. Türk çimento endüstrisi olarak 500'ün üzerinde ihracatçımız, 19 bin sektör profesyonelimiz ve yıllık 142 milyon ton üretim kapasitemizle bu global arenada sektörel bir güç gösterisi yapacağız".