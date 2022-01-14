Türkiye'nin Dokuma Atlası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahneye taşındı

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'nın himayesinde yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası” projesi kapsamında özel bir sahne gösterisi hazırlandı. Modeller sahnede Şile Bezi'nin de kullanıldığı tasarımlarla arz-ı endam etti. Panele Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı.

"Türkiye Dokuma Atlası Projesi", İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülmekte. Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı da projeye destek veriyor. Anadolu'ya özgü geleneksel dokumaları özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturma vizyonuyla hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gösterimiyle büyük beğeni topladı. Arzu Kaprol, Nedret Taciroğlu, Ece Ege, Tuvana Büyükçınar, Dilek Hanif, Simay Bülbül, Gülden Bilgili, Gül Ağış ve Aslı Filinta gibi ünlü tasarımcıların Türkiye coğrafyasındaki yüzyıllık dokumalardan tasarladığı kıyafetler Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi'nde hayat buldu. Proje kapsamında Şile Bezi dokumalardan hazırlanan örnekler de Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi'nde sergilendi. Şile Bezi şiirsel güzelliği ile dikkat çekti. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık dokuma kültürünün korunmasını amaçlıyor. Türkiye Dokuma Atlası projesi kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panele Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı.

“Coğrafyamızdaki Dokuma Kültürüne İlişkin İyi Uygulama Örnekleri” konulu panelde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı sunumunda Şile Bezi'nin İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olduğuna dikkat çekti ve yerel yönetimler olarak bu alanda yaptıkları iyi uygulama örneklerinden bahsetti. Yüzde yüz saf pamuk ipliğiyle yapılan Şile Bezi'nin 14. Yüzyıldan günümüze uzanan çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyleyen İlhan Ocaklı Şile Belediyesi'nin bu kadim değeri yaşatmak için yaptığı proje hakkında panele katılanları bilgilendirdi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak ninelerimizin el emeği göz nuru otantik değeri gelecek nesillere aktarmak için Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında dünyaca ünlü dokuma sanatçımız ve projemizin marka elçisi Fırat Neziroğlu Şileli kadınlarımıza dokuma eğitimi veriyor” ifadelerini kullandı.

Şileli kadınlara önemli bir pozitif ayrımcılık ve önemli bir armağan: Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatif

Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projesi kapsamında Şile'nin kırsal mahallelerinde el tezgâhlarının sesleri yeniden duyuluyor. 4 atölye ve 80 tezgâh ile yaklaşık 120 kadın geleneksel yöntemle dokumacılık yapıyor ve kooperatif sistemi vasıtasıyla ev ekonomisine destek sağlıyor. Başkan İlhan Ocaklı projenin “Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi” ile büyütüleceği bilgisini de paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ İşbirliğinde yapılacak Şile Bezi Üretim tesisinin temelinin Mart ayında atılmasını planladıklarını söyleyen İlhan Ocaklı bu vesile ile kadın istihdamına katkı sağlayacaklarına da vurgu yaptı. Şile Bezi'nin hikâyesini yazmak istediklerini belirten İlhan Ocaklı hem yurt içinde hem de dünya sahnesindeki moda organizasyonlarında Şile Bezi'nin hak ettiği ilgiyi görmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.