T?rkiye'nin ekonomi g?ndemi, Londra'da masaya yat?r?ld?

T?rkiye ve ?ngiltere'de do?ru yat?r?m kanallar?, giri?imciler i?in ?lkeler baz?nda vergi uygulamalar? ve ekonomi g?ndemi Londra'da masaya yat?r?ld?.

Leyra UK taraf?ndan hayata ge?irilen toplant?da, William Hancock, televizyoncu Asl? ?afak, T?lin Hamit ve Damla Toker gibi konu?mac?lar iki ?lkenin ekonomi ve finans konular?n? kat?l?mc?larla ile payla?t?.

Londra'da ya?ayan T?rklerin yan? s?ra T?rkiye'nin ekonomik gelece?ini merak eden yabanc? yat?r?mc?lar?n da yo?un ilgi g?sterdi?i toplant?da; d?nyan?n yeniden ?retime d?nmesi ve bunun da unutulmaya y?z tutmu? olan tar?m ile yap?lmas?n?n gereklili?ine vurgu yap?ld?. Nilg?n ?olak ve ?i?dem Beyk?yl?'n?n giri?imleri ile ger?ekle?tirilen toplant?da, kat?l?mc?lara her iki ?lkenin yat?r?m olanaklar? t?m detaylar? ile payla??ld?.